3,5 млн грн спрямують з обласного бюджету на облаштування матеріально-технічної бази територіальної оборони Івано-Франківської області. За таке рішення проголосували 75 депутатів на засіданні XII позачергової сесії обласної ради, повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.

Щоб його ухвалити, обранці розглянули питання про внесення змін до Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в області на 2018-2022 роки.

"Бригада ще не має своїх рахунків, ще не до кінця сформовані реквізити, тому ми можемо їх профінансувати через цю програму мобілізаційної підготовки. Однак її розмір дуже малий. Він становить 510 тис. грн. Просимо підтримати рішення про збільшення обсягу цієї програми", — звернувся до депутатів заступник голови облдержадміністрації Віталій Ільчишин.

Фото: Суспільне Карпати

Він пояснив, що виділені гроші спрямують на дообладнання кімнат для зберігання зброї, чергових частин, приміщень для роботи з документами обмеженого доступу, для безперебійного зв’язку, запасних пунктів управління, придбання бронежилетів, шоломів, навчальної зброї, для підготовки й проведення навчань і тренувань.

За його словами, з держбюджету фінансують зарплату військовим, також їм надають зброю та форму.

Крім того, депутати підтримали рішення про дофінансування регіональної цільової програми з надання шефської допомоги військовим частинам ЗСУ, Нацгвардії, а також на військово-патріотичне виховання молоді у розмірі 1,5 млн грн.

За словами директорки департаменту фінансів облдержадміністрації Ірини Мацькевич, гроші спрямують із залишку обласного бюджету, що сформувався на 1 січня 2022 року.

Що відомо

Івано-Франківщина належить до зони № 5 територіальної оборони й підпорядковується Оперативному командуванню "Захід". Станом на 16 лютого в області сформували управління бригади сил територіальної оборони Збройних сил України чисельністю 89 військовослужбовців, а також сім батальйонів тероборони в кожному районі Івано-Франківщини — 315 військовослужбовців. Загалом службу нестимуть 404 військові. Батальйони укомплектовані майже на 72%. За словами Віталія Ільчишина, під час формування військових частин чисельність може збільшитися до 4,5 тис. військовослужбовців та резервістів.

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