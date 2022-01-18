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Карта бомбосховищ та "тривожний рюкзак". Для франківців підготують пам’ятки, як діяти під час війни
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Карта бомбосховищ та "тривожний рюкзак". Для франківців підготують пам’ятки, як діяти під час війни

Ольга Клим
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Карта бомбосховищ та "тривожний рюкзак". Для франківців підготують пам’ятки, як діяти під час війни Фото: Суспільне Львів

Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків доручив начальнику управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи міськради Ігорю Влізлу підготувати для жителів міста пам’ятки про те, як діяти під час війни. Про це він повідомив під час щотижневої оперативної наради.

Для іванофранківців підготують карту з адресами бомбосховищ та список речей, які потрібно брати у "тривожний рюкзак".

"Київ уже створив інтерактивну карту бомбосховищ і вказівники. Треба зробити, щоб у пам’ятці були адреси бомбосховищ, "тривожний рюкзак". Щоб люди знали, що робити, якщо світло відімкнуть, не буде зв’язку, якщо буде війна. Будь ласка, часу дуже мало залишається. За тиждень треба вкластися і рознести в кожну хату", — сказав Руслан Марцінків.

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