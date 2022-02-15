Вони захищатимуть місто. У Франківську на 73% сформували батальйон тероборони

В Івано-Франківську батальйон територіальної оборони сформували на 73%. На службу беруть як військових для роботи на штатних посадах, так і цивільних, які можуть підписати контракт у резерв. Про це кореспондентці Суспільного розповів командир батальйону Тарас Шевченко.

За його словами, до лав тероборони приймають як жінок, так і чоловіків віком від 18 до 60 років. Загалом в області створили сім батальйонів.

"У кожному районі Івано-Франківщини є батальйон. Для того, щоб не дати можливості противнику проникнути у те чи інше місто, створюються батальйони. Їхнє завдання — охороняти важливі об’єкти, виявляти незаконні збройні формування, а також дати можливість нашому місцевому самоврядуванню працювати", — каже Тарас Шевченко.

Михайло Кучерак працює сержантом-інструктором стрілецької роти батальйону. Чоловік розповідає, майже п’ять років служив у Збройних силах України. У 2021 звільнився та пішов служити у резерві територіальної оборони. Тепер Михайло Кучерак перевівся на штатну посаду.

Фото: Суспільне Карпати До лав тероборони приймають як жінок, так і чоловіків віком від 18 до 60 років

"Формуємо боєздатний підрозділ, боєздатний батальйон, готовий у разі команди захищати наше місто від ворога. Територіальна оборона – це сьогодні фактично вид і рід ЗСУ. Озброєння, технічне оснащення, планові й непланові навчання, підготовка – такі ж, як і у Збройних силах. На сьогодні ми найбільше близькі за духом, за плануванням до сухопутних військ ЗСУ", — розповідає Михайло Кучерак.

Олександр Білоцький працює викладачем в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти й газу. Чоловік уклав контракт на службу у резерві місцевого батальйону, тож раз у місяць проходить підготовку у форматі "стрілецьких днів".

"Проводять з нами тактичну, медичну підготовки, стрільби й інші необхідні заняття, які знадобляться, якщо, не дай Боже, почнуться військові дії. Нам військкомат видає відповідний документ, виклик для того, щоб ми могли оформити документально. Це є підставою для того, щоб у нас день не вважався прогулом. І керівник тоді зобов’язаний відпустити працівника", — розповідає резервіст.

Читайте також: Якщо завтра війна: що потрібно знати іванофранківцям у випадку військового вторгнення

Аби записатися до тероборони, потрібно звернутися до центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації, пройти співбесіду з командиром батальйону, медичне обстеження та підготувати такі документи:

заяву про бажання добровільно вступити на службу до тероборони;

висновок медкомісії;

копії всіх сторінок паспорта громадянина України;

копію ідентифікаційного коду;

копії свідоцтв про шлюб та народження дітей;

характеристику з місця роботи чи навчання;

копії документів про освіту;

довідку про несудимість;

кольорову фотокартку розміром 9х12.

Найбільше хочуть записатися до тероборони іванофранківці віком від 40 до 50 років, каже військовий комісар центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Сорокопуд.

Фото: Суспільне Карпати

"Є люди, які після введення закону "Про основи національного спротиву" дізналися, що створюються сили територіальної оборони, і самі звернулися у територіальний центр комплектування для служби у підрозділі тероборони. Є й такі, яких ми вивчаємо за документами, бачимо, що людина має бойовий досвід — брала участь в АТО чи в ООС. Ми цих людей так само запрошуємо для того, щоб запропонувати їм проходження служби у підрозділі тероборони", — розповідає Ігор Сорокопуд.

15 лютого на оперативній нараді голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків доручив керівнику справами міськвиконкому Ігореві Шевчуку організувати 500 працівників комунальних підприємств і підрозділів, які підпишуть контракти на службу в резерві батальйону тероборони.

Читайте також

Карта бомбосховищ та "тривожний рюкзак". Для франківців підготують пам’ятки, як діяти під час війни

На Івано-Франківщині з 2022 року штат територіальної оборони збільшать вдесятеро

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини