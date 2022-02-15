Вони захищатимуть місто. У Франківську на 73% сформували батальйон тероборони

В Івано-Франківську батальйон територіальної оборони сформували на 73%. На службу беруть як військових для роботи на штатних посадах, так і цивільних, які можуть підписати контракт у резерв. Про це кореспондентці Суспільного розповів командир батальйону Тарас Шевченко.
За його словами, до лав тероборони приймають як жінок, так і чоловіків віком від 18 до 60 років. Загалом в області створили сім батальйонів.
"У кожному районі Івано-Франківщини є батальйон. Для того, щоб не дати можливості противнику проникнути у те чи інше місто, створюються батальйони. Їхнє завдання — охороняти важливі об’єкти, виявляти незаконні збройні формування, а також дати можливість нашому місцевому самоврядуванню працювати", — каже Тарас Шевченко.
Михайло Кучерак працює сержантом-інструктором стрілецької роти батальйону. Чоловік розповідає, майже п’ять років служив у Збройних силах України. У 2021 звільнився та пішов служити у резерві територіальної оборони. Тепер Михайло Кучерак перевівся на штатну посаду.
"Формуємо боєздатний підрозділ, боєздатний батальйон, готовий у разі команди захищати наше місто від ворога. Територіальна оборона – це сьогодні фактично вид і рід ЗСУ. Озброєння, технічне оснащення, планові й непланові навчання, підготовка – такі ж, як і у Збройних силах. На сьогодні ми найбільше близькі за духом, за плануванням до сухопутних військ ЗСУ", — розповідає Михайло Кучерак.
Олександр Білоцький працює викладачем в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти й газу. Чоловік уклав контракт на службу у резерві місцевого батальйону, тож раз у місяць проходить підготовку у форматі "стрілецьких днів".
"Проводять з нами тактичну, медичну підготовки, стрільби й інші необхідні заняття, які знадобляться, якщо, не дай Боже, почнуться військові дії. Нам військкомат видає відповідний документ, виклик для того, щоб ми могли оформити документально. Це є підставою для того, щоб у нас день не вважався прогулом. І керівник тоді зобов’язаний відпустити працівника", — розповідає резервіст.
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Аби записатися до тероборони, потрібно звернутися до центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації, пройти співбесіду з командиром батальйону, медичне обстеження та підготувати такі документи:
- заяву про бажання добровільно вступити на службу до тероборони;
- висновок медкомісії;
- копії всіх сторінок паспорта громадянина України;
- копію ідентифікаційного коду;
- копії свідоцтв про шлюб та народження дітей;
- характеристику з місця роботи чи навчання;
- копії документів про освіту;
- довідку про несудимість;
- кольорову фотокартку розміром 9х12.
Найбільше хочуть записатися до тероборони іванофранківці віком від 40 до 50 років, каже військовий комісар центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Сорокопуд.
"Є люди, які після введення закону "Про основи національного спротиву" дізналися, що створюються сили територіальної оборони, і самі звернулися у територіальний центр комплектування для служби у підрозділі тероборони. Є й такі, яких ми вивчаємо за документами, бачимо, що людина має бойовий досвід — брала участь в АТО чи в ООС. Ми цих людей так само запрошуємо для того, щоб запропонувати їм проходження служби у підрозділі тероборони", — розповідає Ігор Сорокопуд.
15 лютого на оперативній нараді голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків доручив керівнику справами міськвиконкому Ігореві Шевчуку організувати 500 працівників комунальних підприємств і підрозділів, які підпишуть контракти на службу в резерві батальйону тероборони.
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