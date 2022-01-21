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Якщо завтра війна: що потрібно знати іванофранківцям у випадку військового вторгнення
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Якщо завтра війна: що потрібно знати іванофранківцям у випадку військового вторгнення

Інфографіка
Степан Пенкалюк Маріaна Басалига
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Якщо завтра війна: що потрібно знати іванофранківцям у випадку військового вторгнення Фото ілюстративне: Pexels/Lukas

Куди евакуюватися під час пострілів або вибухів, що покласти у тривожну валізу, чим можна допомогти військовим батальйону територіальної оборони Івано-Франківська. Кореспондент Суспільного розпитав начальника управління з питань надзвичайних ситуацій міськради Ігоря Влізла та військового комісара центру комплектування та соціальної підтримки Ігоря Сорокопуда, що робити іванофранківцям у випадку збройної агресії.

Укриття

Якщо жителям Івано-Франківська загрожуватиме небезпека військової агресії, у місті пролунає сирена.

"Опісля прозвучить інформація про те, що відбувається. Після цього люди повинні бігти або в підвал, або у цокольне приміщення. У жодному разі не можна залишатися у квартирі", — пояснює Ігор Влізло.

З його слів, підвали — це єдине укриття для цивільних в Івано-Франківську, адже захисні споруди у радянський період будували тільки для працівників великих підприємств оборонного штибу чи державного значення.

"Будували підприємство — будували укриття з витяжками, фільтрами, генератором електроенергії, системою водопостачання винятково для працівників підприємства. Для цивільного населення ніхто нічого не передбачав. А з часу проголошення незалежності ми не збудували жодної захисної споруди. Люди повинні розраховувати лише на підвальні або цокольні приміщення", — говорить Ігор Влізло.

Адреси укриттів в Івано-Франківську:

  • Коновальця, 42А;
  • Хмельницького, 92;
  • Тролейбусна, 40;
  • Ботанічна, 2;
  • Вічевий майдан, 2;
  • Сахарова, 32;
  • Чорновола, 19;
  • Петлюри, 17;
  • Юності, 2;
  • Привокзальна, 1;
  • Залізнична, 4А;
  • Привокзальна, 11;
  • Ленкавського, 20;
  • Незалежності, 48;
  • Левицького, 34;
  • Медична, 15;
  • Височана, 34.

Протирадіаційні укриття в Івано-Франківську:

  • вул. Галицька, 2;
  • вул. Привокзальна, 15;
  • вул. Ребета, 6.

Інтерактивну карту з укриттями можна переглянути тут.

Ігор Влізло каже, що у 600 будинках, які перебувають на балансі компанії "Комфортний дім", приблизно у 160-170 підвальних приміщеннях можуть сховатися люди. Він також розповів про стан укриттів у лікарнях та школах громади.

Що відомо: З 20 січня 2022 року в Івано-Франківську рятувальники перевірятимуть підвали багатоповерхівок, які обслуговує компанія "Комфортний дім". До моніторингу залучать журналістів місцевих телебачень.

"У кожній лікарні є підвали, вони — приведені до ладу. Ми порахували, скільки потрібно евакуювати лежачих і тих, кому треба допомогти. Тим, хто може ходити, рекомендуватимемо, щоб вони поверталися до рідних. У школах є підвальні приміщення, тири. Вони — теж у доброму стані", — сказав Ігор Влізло.

За його словами, радше за все, перебувати у підвалі доведеться не довго — пів години-дві, можливо.

"Якщо атакуватиме авіація — це щонайбільше пів години, якщо обстрілюватиме артилерія — до години. Якщо містом ходитимуть терористичні групи, треба також відразу ховатися, або як тільки почули постріли, вибухи снарядів", — розповідає Ігор Влізло.

Що відомо: В Івано-Франківську із 48 бомбосховищ до користування готові 11. Там можна розмістити приблизно до 25,5 тис. людей. Є три протирадіаційні сховища на 500 людей і одна споруда подвійного призначення, розрахована на 542 людини.

За можливості, каже начальник управління з питань надзвичайних ситуацій, військові, поліцейські, рятувальники, окрім виконання своїх обов'язків, допомагатимуть цивільним. Але загалом люди мають покладатися на себе.

"Рекомендуватимемо людям, які матимуть таку змогу, автомобілем одразу якомога швидше виїжджати з міста", — сказав Ігор Влізло.

Тривожна валіза

Покидаючи помешкання, людина повинна взяти із собою речі для тимчасового перебування в укритті — тривожну валізу. Її потрібно підготувати заздалегідь.

Що має містити тривожна валіза:

У випадку збройної агресії. Що потрібно знати жителям Івано-ФранківськаІнфографіка: Суспільне Карпати

Зокрема:

  • батарейки, серветки;
  • теплий светр, шарф, шапка, рукавиці;
  • спиртові розчини, перекис водню, лейкопластирі, бинт, йод; пігулки від розладів шлунку та температури;
  • туристичний пальник;
  • м'ясні чи рибні консерви, енергетичні батончики, вироби із пшеничного борошна, вермішель швидкого приготування;
  • паспорт, закордонний паспорт, ідентифікаційний код, документи на авто, на право власності, на отримання соціальної допомоги;
  • медична картка.

Тривожна валіза має важити не більше 30 кг.

Допомога військовим

Ігор Влізло каже, що найбільше, чим можуть допомогти цивільні під час збройної агресії, — вступити до лав батальйону територіальної оборони.

"Для допомоги батальйону тероборони в місті організують добровольчі загони з цивільних, які мають військовий досвід. Можливо, добровольці матимуть мисливську зброю. Ці загони можуть боротися з диверсійними групами", — сказав Влізло.

Він також додав, що за потреби підприємства у місті можуть переобладнати для потреб війни. Однак таких замовлень від Міністерства оборони України поки не надходило.

"Є локомотиворемонтний завод, там є верстати, є можливість виготовляти щось із металу. Є радіозавод. Є харчосмакова промисловість, де, наприклад, замість цукерок можуть виготовляти необхідну для військових продукцію. Все залежить від поставлених завдань. Не так просто перепрофілювати підприємство, це — щонайменше пів року", — розповів Ігор Влізло.

З його слів, якщо розпочнуться бойові дії, Івано-Франківськ боротиметься до останнього.

"Поки те, що ми можемо зробити, — налаштувати людей, підготувати до всього".

Батальйон тероборони

Укомплектування батальйону територіальної оборони в Івано-Франківській громаді триває.

Що відомо: Приблизно 50 іванофранківців зголосилися служити у військовому резерві батальйону тероборони

Військовий комісар центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Сорокопуд каже, що для його повного формування ще бракує:

  • офіцерів запасу ракетно-артилерійського озброєння;
  • фахівців охорони державної таємниці, зв'язку, розвідки, фінансового та продовольчого забезпечення;
  • солдатів на посади водіїв;
  • сержантів і старшин на посаду начальника складу;
  • інструкторів;
  • командира гранатометного взводу;
  • інженерно-саперного сержанта.

"Зараз ми формуємо батальйон за штатом мирного часу. За таких умов військова частина має містити до 45 військовослужбовців. У разі збройної агресії, оголошення мобілізації, введення воєнного стану батальйон розширюється до 600 людей. Це — військовозобов'язані, резервісти", — розповів Ігор Сорокопуд.

З його слів, завдання територіальної оборони — стримувати наступ і забезпечити розгортання військ для ведення бойових дій, захищати критичну інфраструктуру.

Ігор Сорокопуд розповів, як діятимуть військові батальйону, якщо розпочнуться бойові дії на території Івано-Франківської громади.

"Насамперед відбудеться доукомплектація за штатом воєнного часу як особовим складом, так і технікою. Техніку ми братимемо з державних установ, підприємств, організацій. Далі у визначений термін формуємо підрозділи. Вони проходять підготовку й отримують завдання територіальної оборони Івано-Франківської громади", — розповів Ігор Сорокопуд.

Майном і зброєю бійців територіальної оборони забезпечує Міністерство оборони України. Вони матимуть стрілецьку зброю — автомати, кулемети, гранатомети.

Що відомо

В Івано-Франківській територіальній громаді розгорнуть окремий батальйон територіальної оборони відповідно до закону України "Про основи національного спротиву", які вступають у дію з 1 січня 2022 року.

Батальйон тероборони формуватиметься з військовозобов’язаних та резервістів віком до 60 років, які перебувають на обліку в районних та міських центрах комплектування та соціальної підтримки, і є придатні за станом здоров'я.

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