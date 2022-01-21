Куди евакуюватися під час пострілів або вибухів, що покласти у тривожну валізу, чим можна допомогти військовим батальйону територіальної оборони Івано-Франківська. Кореспондент Суспільного розпитав начальника управління з питань надзвичайних ситуацій міськради Ігоря Влізла та військового комісара центру комплектування та соціальної підтримки Ігоря Сорокопуда, що робити іванофранківцям у випадку збройної агресії.

Укриття

Якщо жителям Івано-Франківська загрожуватиме небезпека військової агресії, у місті пролунає сирена.

"Опісля прозвучить інформація про те, що відбувається. Після цього люди повинні бігти або в підвал, або у цокольне приміщення. У жодному разі не можна залишатися у квартирі", — пояснює Ігор Влізло.

З його слів, підвали — це єдине укриття для цивільних в Івано-Франківську, адже захисні споруди у радянський період будували тільки для працівників великих підприємств оборонного штибу чи державного значення.

"Будували підприємство — будували укриття з витяжками, фільтрами, генератором електроенергії, системою водопостачання винятково для працівників підприємства. Для цивільного населення ніхто нічого не передбачав. А з часу проголошення незалежності ми не збудували жодної захисної споруди. Люди повинні розраховувати лише на підвальні або цокольні приміщення", — говорить Ігор Влізло.

Адреси укриттів в Івано-Франківську:

Коновальця, 42А;

Хмельницького, 92;

Тролейбусна, 40;

Ботанічна, 2;

Вічевий майдан, 2;

Сахарова, 32;

Чорновола, 19;

Петлюри, 17;

Юності, 2;

Привокзальна, 1;

Залізнична, 4А;

Привокзальна, 11;

Ленкавського, 20;

Незалежності, 48;

Левицького, 34;

Медична, 15;

Височана, 34.

Протирадіаційні укриття в Івано-Франківську:

вул. Галицька, 2;

вул. Привокзальна, 15;

вул. Ребета, 6.

Інтерактивну карту з укриттями можна переглянути тут.

Ігор Влізло каже, що у 600 будинках, які перебувають на балансі компанії "Комфортний дім", приблизно у 160-170 підвальних приміщеннях можуть сховатися люди. Він також розповів про стан укриттів у лікарнях та школах громади.

Що відомо: З 20 січня 2022 року в Івано-Франківську рятувальники перевірятимуть підвали багатоповерхівок, які обслуговує компанія "Комфортний дім". До моніторингу залучать журналістів місцевих телебачень.

"У кожній лікарні є підвали, вони — приведені до ладу. Ми порахували, скільки потрібно евакуювати лежачих і тих, кому треба допомогти. Тим, хто може ходити, рекомендуватимемо, щоб вони поверталися до рідних. У школах є підвальні приміщення, тири. Вони — теж у доброму стані", — сказав Ігор Влізло.

За його словами, радше за все, перебувати у підвалі доведеться не довго — пів години-дві, можливо.

"Якщо атакуватиме авіація — це щонайбільше пів години, якщо обстрілюватиме артилерія — до години. Якщо містом ходитимуть терористичні групи, треба також відразу ховатися, або як тільки почули постріли, вибухи снарядів", — розповідає Ігор Влізло.

Що відомо: В Івано-Франківську із 48 бомбосховищ до користування готові 11. Там можна розмістити приблизно до 25,5 тис. людей. Є три протирадіаційні сховища на 500 людей і одна споруда подвійного призначення, розрахована на 542 людини.

За можливості, каже начальник управління з питань надзвичайних ситуацій, військові, поліцейські, рятувальники, окрім виконання своїх обов'язків, допомагатимуть цивільним. Але загалом люди мають покладатися на себе.

"Рекомендуватимемо людям, які матимуть таку змогу, автомобілем одразу якомога швидше виїжджати з міста", — сказав Ігор Влізло.

Тривожна валіза

Покидаючи помешкання, людина повинна взяти із собою речі для тимчасового перебування в укритті — тривожну валізу. Її потрібно підготувати заздалегідь.

Що має містити тривожна валіза:

Інфографіка: Суспільне Карпати

Зокрема:

батарейки, серветки;

теплий светр, шарф, шапка, рукавиці;

спиртові розчини, перекис водню, лейкопластирі, бинт, йод; пігулки від розладів шлунку та температури;

туристичний пальник;

м'ясні чи рибні консерви, енергетичні батончики, вироби із пшеничного борошна, вермішель швидкого приготування;

паспорт, закордонний паспорт, ідентифікаційний код, документи на авто, на право власності, на отримання соціальної допомоги;

медична картка.

Тривожна валіза має важити не більше 30 кг.

Допомога військовим

Ігор Влізло каже, що найбільше, чим можуть допомогти цивільні під час збройної агресії, — вступити до лав батальйону територіальної оборони.

"Для допомоги батальйону тероборони в місті організують добровольчі загони з цивільних, які мають військовий досвід. Можливо, добровольці матимуть мисливську зброю. Ці загони можуть боротися з диверсійними групами", — сказав Влізло.

Він також додав, що за потреби підприємства у місті можуть переобладнати для потреб війни. Однак таких замовлень від Міністерства оборони України поки не надходило.

"Є локомотиворемонтний завод, там є верстати, є можливість виготовляти щось із металу. Є радіозавод. Є харчосмакова промисловість, де, наприклад, замість цукерок можуть виготовляти необхідну для військових продукцію. Все залежить від поставлених завдань. Не так просто перепрофілювати підприємство, це — щонайменше пів року", — розповів Ігор Влізло.

З його слів, якщо розпочнуться бойові дії, Івано-Франківськ боротиметься до останнього.

"Поки те, що ми можемо зробити, — налаштувати людей, підготувати до всього".

Батальйон тероборони

Укомплектування батальйону територіальної оборони в Івано-Франківській громаді триває.

Що відомо: Приблизно 50 іванофранківців зголосилися служити у військовому резерві батальйону тероборони

Військовий комісар центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Сорокопуд каже, що для його повного формування ще бракує:

офіцерів запасу ракетно-артилерійського озброєння;

фахівців охорони державної таємниці, зв'язку, розвідки, фінансового та продовольчого забезпечення;

солдатів на посади водіїв;

сержантів і старшин на посаду начальника складу;

інструкторів;

командира гранатометного взводу;

інженерно-саперного сержанта.

"Зараз ми формуємо батальйон за штатом мирного часу. За таких умов військова частина має містити до 45 військовослужбовців. У разі збройної агресії, оголошення мобілізації, введення воєнного стану батальйон розширюється до 600 людей. Це — військовозобов'язані, резервісти", — розповів Ігор Сорокопуд.

З його слів, завдання територіальної оборони — стримувати наступ і забезпечити розгортання військ для ведення бойових дій, захищати критичну інфраструктуру.

Ігор Сорокопуд розповів, як діятимуть військові батальйону, якщо розпочнуться бойові дії на території Івано-Франківської громади.

"Насамперед відбудеться доукомплектація за штатом воєнного часу як особовим складом, так і технікою. Техніку ми братимемо з державних установ, підприємств, організацій. Далі у визначений термін формуємо підрозділи. Вони проходять підготовку й отримують завдання територіальної оборони Івано-Франківської громади", — розповів Ігор Сорокопуд.

Майном і зброєю бійців територіальної оборони забезпечує Міністерство оборони України. Вони матимуть стрілецьку зброю — автомати, кулемети, гранатомети.

Що відомо

В Івано-Франківській територіальній громаді розгорнуть окремий батальйон територіальної оборони відповідно до закону України "Про основи національного спротиву", які вступають у дію з 1 січня 2022 року.

Батальйон тероборони формуватиметься з військовозобов’язаних та резервістів віком до 60 років, які перебувають на обліку в районних та міських центрах комплектування та соціальної підтримки, і є придатні за станом здоров'я.

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