Куди евакуюватися під час пострілів або вибухів, що покласти у тривожну валізу, чим можна допомогти військовим батальйону територіальної оборони Івано-Франківська. Кореспондент Суспільного розпитав начальника управління з питань надзвичайних ситуацій міськради Ігоря Влізла та військового комісара центру комплектування та соціальної підтримки Ігоря Сорокопуда, що робити іванофранківцям у випадку збройної агресії.
Укриття
Якщо жителям Івано-Франківська загрожуватиме небезпека військової агресії, у місті пролунає сирена.
"Опісля прозвучить інформація про те, що відбувається. Після цього люди повинні бігти або в підвал, або у цокольне приміщення. У жодному разі не можна залишатися у квартирі", — пояснює Ігор Влізло.
З його слів, підвали — це єдине укриття для цивільних в Івано-Франківську, адже захисні споруди у радянський період будували тільки для працівників великих підприємств оборонного штибу чи державного значення.
"Будували підприємство — будували укриття з витяжками, фільтрами, генератором електроенергії, системою водопостачання винятково для працівників підприємства. Для цивільного населення ніхто нічого не передбачав. А з часу проголошення незалежності ми не збудували жодної захисної споруди. Люди повинні розраховувати лише на підвальні або цокольні приміщення", — говорить Ігор Влізло.
Адреси укриттів в Івано-Франківську:
- Коновальця, 42А;
- Хмельницького, 92;
- Тролейбусна, 40;
- Ботанічна, 2;
- Вічевий майдан, 2;
- Сахарова, 32;
- Чорновола, 19;
- Петлюри, 17;
- Юності, 2;
- Привокзальна, 1;
- Залізнична, 4А;
- Привокзальна, 11;
- Ленкавського, 20;
- Незалежності, 48;
- Левицького, 34;
- Медична, 15;
- Височана, 34.
Протирадіаційні укриття в Івано-Франківську:
- вул. Галицька, 2;
- вул. Привокзальна, 15;
- вул. Ребета, 6.
Інтерактивну карту з укриттями можна переглянути тут.
Ігор Влізло каже, що у 600 будинках, які перебувають на балансі компанії "Комфортний дім", приблизно у 160-170 підвальних приміщеннях можуть сховатися люди. Він також розповів про стан укриттів у лікарнях та школах громади.
Що відомо: З 20 січня 2022 року в Івано-Франківську рятувальники перевірятимуть підвали багатоповерхівок, які обслуговує компанія "Комфортний дім". До моніторингу залучать журналістів місцевих телебачень.
"У кожній лікарні є підвали, вони — приведені до ладу. Ми порахували, скільки потрібно евакуювати лежачих і тих, кому треба допомогти. Тим, хто може ходити, рекомендуватимемо, щоб вони поверталися до рідних. У школах є підвальні приміщення, тири. Вони — теж у доброму стані", — сказав Ігор Влізло.
За його словами, радше за все, перебувати у підвалі доведеться не довго — пів години-дві, можливо.
"Якщо атакуватиме авіація — це щонайбільше пів години, якщо обстрілюватиме артилерія — до години. Якщо містом ходитимуть терористичні групи, треба також відразу ховатися, або як тільки почули постріли, вибухи снарядів", — розповідає Ігор Влізло.
Що відомо: В Івано-Франківську із 48 бомбосховищ до користування готові 11. Там можна розмістити приблизно до 25,5 тис. людей. Є три протирадіаційні сховища на 500 людей і одна споруда подвійного призначення, розрахована на 542 людини.
За можливості, каже начальник управління з питань надзвичайних ситуацій, військові, поліцейські, рятувальники, окрім виконання своїх обов'язків, допомагатимуть цивільним. Але загалом люди мають покладатися на себе.
"Рекомендуватимемо людям, які матимуть таку змогу, автомобілем одразу якомога швидше виїжджати з міста", — сказав Ігор Влізло.
Тривожна валіза
Покидаючи помешкання, людина повинна взяти із собою речі для тимчасового перебування в укритті — тривожну валізу. Її потрібно підготувати заздалегідь.
Що має містити тривожна валіза:
Зокрема:
- батарейки, серветки;
- теплий светр, шарф, шапка, рукавиці;
- спиртові розчини, перекис водню, лейкопластирі, бинт, йод; пігулки від розладів шлунку та температури;
- туристичний пальник;
- м'ясні чи рибні консерви, енергетичні батончики, вироби із пшеничного борошна, вермішель швидкого приготування;
- паспорт, закордонний паспорт, ідентифікаційний код, документи на авто, на право власності, на отримання соціальної допомоги;
- медична картка.
Тривожна валіза має важити не більше 30 кг.
Допомога військовим
Ігор Влізло каже, що найбільше, чим можуть допомогти цивільні під час збройної агресії, — вступити до лав батальйону територіальної оборони.
"Для допомоги батальйону тероборони в місті організують добровольчі загони з цивільних, які мають військовий досвід. Можливо, добровольці матимуть мисливську зброю. Ці загони можуть боротися з диверсійними групами", — сказав Влізло.
Він також додав, що за потреби підприємства у місті можуть переобладнати для потреб війни. Однак таких замовлень від Міністерства оборони України поки не надходило.
"Є локомотиворемонтний завод, там є верстати, є можливість виготовляти щось із металу. Є радіозавод. Є харчосмакова промисловість, де, наприклад, замість цукерок можуть виготовляти необхідну для військових продукцію. Все залежить від поставлених завдань. Не так просто перепрофілювати підприємство, це — щонайменше пів року", — розповів Ігор Влізло.
З його слів, якщо розпочнуться бойові дії, Івано-Франківськ боротиметься до останнього.
"Поки те, що ми можемо зробити, — налаштувати людей, підготувати до всього".
Батальйон тероборони
Укомплектування батальйону територіальної оборони в Івано-Франківській громаді триває.
Що відомо: Приблизно 50 іванофранківців зголосилися служити у військовому резерві батальйону тероборони
Військовий комісар центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Сорокопуд каже, що для його повного формування ще бракує:
- офіцерів запасу ракетно-артилерійського озброєння;
- фахівців охорони державної таємниці, зв'язку, розвідки, фінансового та продовольчого забезпечення;
- солдатів на посади водіїв;
- сержантів і старшин на посаду начальника складу;
- інструкторів;
- командира гранатометного взводу;
- інженерно-саперного сержанта.
"Зараз ми формуємо батальйон за штатом мирного часу. За таких умов військова частина має містити до 45 військовослужбовців. У разі збройної агресії, оголошення мобілізації, введення воєнного стану батальйон розширюється до 600 людей. Це — військовозобов'язані, резервісти", — розповів Ігор Сорокопуд.
З його слів, завдання територіальної оборони — стримувати наступ і забезпечити розгортання військ для ведення бойових дій, захищати критичну інфраструктуру.
Ігор Сорокопуд розповів, як діятимуть військові батальйону, якщо розпочнуться бойові дії на території Івано-Франківської громади.
"Насамперед відбудеться доукомплектація за штатом воєнного часу як особовим складом, так і технікою. Техніку ми братимемо з державних установ, підприємств, організацій. Далі у визначений термін формуємо підрозділи. Вони проходять підготовку й отримують завдання територіальної оборони Івано-Франківської громади", — розповів Ігор Сорокопуд.
Майном і зброєю бійців територіальної оборони забезпечує Міністерство оборони України. Вони матимуть стрілецьку зброю — автомати, кулемети, гранатомети.
Що відомо
В Івано-Франківській територіальній громаді розгорнуть окремий батальйон територіальної оборони відповідно до закону України "Про основи національного спротиву", які вступають у дію з 1 січня 2022 року.
Батальйон тероборони формуватиметься з військовозобов’язаних та резервістів віком до 60 років, які перебувають на обліку в районних та міських центрах комплектування та соціальної підтримки, і є придатні за станом здоров'я.
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