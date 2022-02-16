На Рівненщині за минулу добу, 15 лютого, лабораторно підтвердили 1007 нових випадків інфікування COVID-19. Про це оперативний штаб про ОДА зранку 16 лютого. Від ускладнень померли шестеро хворих.

Протягом доби зробили 3398 ПЛР і 126 іФА-досліджень та 3966 швидких тестів. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від чотирьох місяців до 92 років:

Рівненський район – 727 (м. Рівне – 431);

Дубенський район – 122 (м. Дубно – 50);

Сарненський район – 83 (м. Сарни – 17);

Вараський район – 74 (м. Вараш – 52).

За добу одужали 1 895 людей. Від початку пандемії коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 144 230 людей (3 839 314 –

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 488 смертей від ускладнень хвороби (103 565 – в Україні). За минулу добу померли: 63-річна жителька м. Дубно, 90-річна жителька с. Нобель, 82-річна жителька смт Клесів, 97-річний житель м. Острог, 75-річний житель с. Садки та 79-річний житель с. Антопіль.

Станом на 16 лютого, за офіційними даними, в області є 19 642 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом 16 лютого становила 38,4%, днем раніше вона становила 44,6%.

Добова динаміка COVID-підтверджень від початку місяця: 1 лютого – 1 695; 2 лютого – 1 986; 3 лютого – 2 521; 4 лютого – 1 977; 5 лютого – 1 291; 6 лютого – 1 142; 7 лютого – 1827; 8 лютого – 2 006; 9 лютого – 1 917; 10 лютого – 1 499; 11 лютого – 1 145; 12 лютого – 694; 13 лютого – 395; 14 лютого – 795; 15 лютого – 1007.

В Україні за добу підтвердили 31 513 нових випадків COVID-19, 310 людей померли.

За даними РНБО, станом на 15 лютого кількість вакцинованих однією дозою на Рівненщині становила 411 641 людина, це 36,03% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 410 410 людей, це 35,92%. Бустерну дозу отримали 12 741 людина.

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