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Дія бустерної дози: головний санлікар Рівненщини прокоментував повторне зараження "Омікроном"
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Дія бустерної дози: головний санлікар Рівненщини прокоментував повторне зараження "Омікроном"

Валентина Гордич
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Дія бустерної дози: головний санлікар Рівненщини прокоментував повторне зараження "Омікроном" Фото: Суспільне Рівне

На Рівненщині за час четвертої хвилі пандемії, спричиненої "Омікроном", зафіксували один випадок інфікування після бустерної дози. Про це 14 лютого на брифінгу повідомив головний санітарний лікар області Роман Сафонов. І зауважив, що вакцинуватися від COVID-19 варто у період, коли фіксують спад захворюваності.

Повторні випадки захворювання через місяць після інфікування можливі, але вони стосуються не лише "Омікрону", запевнив Роман Сафонов. І пояснив, що їх фіксували також і під час циркулювання попередніх штамів COVID-19.

"Те ж саме ми спостерігаємо і в "Омікрону". Велика кількість вакцинованих людей перехворіли. "Омікрон" має таку унікальну здатність обходити цей захист. Натомість у нас є дуже надихаючі цифри, зокрема по області. Майже 12 тисяч осіб у нас були вакциновані бустерною дозою і наразі захворіла лише одна людина, яка пройшла бустеризацію", – повідомив Роман Сафонов.

На Рівненщині, за його даними, активніше вакцинуються під час підйому захворюваності. Але Роман Сафонов закликав робити щеплення, в тому числі й бустерною дозою, у період, коли фіксують спад випадків COVID-19.

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