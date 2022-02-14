На Рівненщині за час четвертої хвилі пандемії, спричиненої "Омікроном", зафіксували один випадок інфікування після бустерної дози. Про це 14 лютого на брифінгу повідомив головний санітарний лікар області Роман Сафонов. І зауважив, що вакцинуватися від COVID-19 варто у період, коли фіксують спад захворюваності.

Повторні випадки захворювання через місяць після інфікування можливі, але вони стосуються не лише "Омікрону", запевнив Роман Сафонов. І пояснив, що їх фіксували також і під час циркулювання попередніх штамів COVID-19.

"Те ж саме ми спостерігаємо і в "Омікрону". Велика кількість вакцинованих людей перехворіли. "Омікрон" має таку унікальну здатність обходити цей захист. Натомість у нас є дуже надихаючі цифри, зокрема по області. Майже 12 тисяч осіб у нас були вакциновані бустерною дозою і наразі захворіла лише одна людина, яка пройшла бустеризацію", – повідомив Роман Сафонов.

На Рівненщині, за його даними, активніше вакцинуються під час підйому захворюваності. Але Роман Сафонов закликав робити щеплення, в тому числі й бустерною дозою, у період, коли фіксують спад випадків COVID-19.

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