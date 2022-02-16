За добу, 15 лютого, на Дніпропетровщині підтвердили 1952 нові випадки коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померла 21 людина. Ще 1310 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 286 666 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 242 624 мешканці області. Померли 9 310 людей.

Що відомо

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

Ситуація з коронавірусом стабілізується, відбувається зменшення показників нових випадків хвороби - заявив міністр охорони здоров`я Віктор Ляшко під час брифінгу 14 лютого.

Міністерство охорони здоров'я розподілило у регіони 60 тисяч курсів препарату для лікування COVID-19 "Молнупіравір".

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