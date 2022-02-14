Ситуація з пандемією почала стабілізуватися — МОЗ

Ситуація з коронавірусом стабілізується, відбувається зменшення показників нових випадків хвороби. Ознаки стабілізації спостерігаються на тиждень раніше, ніж очікувалося.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час брифінгу 14 лютого.

"Після чотирьох тижнів стрімкого зростання кількості нових випадків Covid-19 в Україні, починаємо спостерігати перші ознаки стабілізації. Вперше за останні 4 тижні тижнева кількість виявлених випадків і госпіталізованих припинила зростання і демонструє спад", — заявив Віктор Ляшко.

Він повідомив, що протягом минулого тижня було зареєстровано 235256 випадків COVID-19. За його словами, це на 7600 випадків менше, ніж за тиждень до цього.

"Ознаки стабілізації епідемічного процесу спостерігаються на тиждень раніше ніж це показували наші прогнози", — повідомив міністр.

Міністр також повідомив, що за даними ВООЗ в усьому світі спостерігається зниження випадків COVID-19 на 17% у порівнянні з попереднім тижнем.

Що відомо

За останню добу 13 лютого в Україні зафіксували 16 993 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19;

Станом на 12 лютого за динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебували п’ять областей України, у "жовтій" зоні – лише один регіон.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

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