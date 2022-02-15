У головному центрі підготовки особового складу Державної прикордонної служби в Оршанці завершуються навчання екіпажів бойових броньованих машин. 16 лютого, 23 військових складуть іспити зі своїх спеціальностей та повернуться у прикордонні загони, розповів Суспільному викладач Сергій Літвінов.

16 військових з прикордонних загонів Краматорська, Львова та Маріуполя вчаться керувати бойовими автомобілями, ще семеро вдосконалюють навички навідників-операторів цих машин.

Суспільне Черкаси

31-річний Віталій Крикунов із першої Краматорської застави в складі екіпажу бойової машини проходить смугу перешкод на "КрАЗі Кугуар". Це одна з трьох різновидів машин, на яких вчаться водії-механіки.

Інспектор прикордонної служби першої застави Краматорська Віталій Крикунов три місяці тому Віталій Крикунов вперше сів за кермо військового автомобіля.

"Ми проходимо навчання на трьох машинах – «КрАЗ Кугуар», «БТР-70» та «БТР-80». У мене цивільна спеціальність, тому тут я вчуся їздити на новій військовій техніці. Вона нова, модернізована, відповідно, нові навички", – розповів чоловік.

Суспільне Черкаси

Викладач циклової комісії автомобільної та спеціальної техніки Сергій Літвінов розповів: кожен екіпаж БТРу має навчитися працювати у зв’язці з "КрАЗом", проходити протитанкові ями та вміти викермовувати транспортер:

"Вони у своїх підрозділах закріплені за цими транспортними засобами. А тут опановують практичні навички водіння автомобілями, які відрізняються габаритами".

Суспільне Черкаси

У 2020 році таку підготовку представники українських прикордонних загонів проходили в жовтні. Цього року, за словами Сергія Літвінова, навчання екіпажів проводять вдруге.

Суспільне Черкаси

Серед навідників-операторів БТРів – інспектор прикордонної служби Сергій Пономаренко. Чоловік три місяці тому підписав контракт на військову службу, відразу після закінчення університету. Розповів: нині його підрозділ виконує завдання на лінії розмежування, яка проходить в Донецькій області:

"Багато уваги приділяємо практиці, це важливо. У разі необхідності прикордонники України готові реагувати на загрози".

Що відомо

Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. За результатами рейтингового голосування депутати вирішили винести це питання на пленарне засідання та одразу направити його Володимиру Путіну.

15 лютого Верховна Рада звернулась до міжнародних організацій та парламентів країн світу щодо невизнання незалежності так званих ДНР та ЛНР, самопроголошених на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що визнання Росією "ЛНР" та "ДНР" буде розцінено Україною як вихід Росії з Мінських угод.

Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, у разі, якщо РФ офіційно визнає так звані Донецьку і Луганську "народні республіки", це стане "черговим грубим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України" і "порушенням Мінських домовленостей".

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