У головному центрі підготовки особового складу Державної прикордонної служби в Оршанці завершуються навчання екіпажів бойових броньованих машин. 16 лютого, 23 військових складуть іспити зі своїх спеціальностей та повернуться у прикордонні загони, розповів Суспільному викладач Сергій Літвінов.
16 військових з прикордонних загонів Краматорська, Львова та Маріуполя вчаться керувати бойовими автомобілями, ще семеро вдосконалюють навички навідників-операторів цих машин.
31-річний Віталій Крикунов із першої Краматорської застави в складі екіпажу бойової машини проходить смугу перешкод на "КрАЗі Кугуар". Це одна з трьох різновидів машин, на яких вчаться водії-механіки.
Інспектор прикордонної служби першої застави Краматорська Віталій Крикунов три місяці тому Віталій Крикунов вперше сів за кермо військового автомобіля.
"Ми проходимо навчання на трьох машинах – «КрАЗ Кугуар», «БТР-70» та «БТР-80». У мене цивільна спеціальність, тому тут я вчуся їздити на новій військовій техніці. Вона нова, модернізована, відповідно, нові навички", – розповів чоловік.
Викладач циклової комісії автомобільної та спеціальної техніки Сергій Літвінов розповів: кожен екіпаж БТРу має навчитися працювати у зв’язці з "КрАЗом", проходити протитанкові ями та вміти викермовувати транспортер:
"Вони у своїх підрозділах закріплені за цими транспортними засобами. А тут опановують практичні навички водіння автомобілями, які відрізняються габаритами".
У 2020 році таку підготовку представники українських прикордонних загонів проходили в жовтні. Цього року, за словами Сергія Літвінова, навчання екіпажів проводять вдруге.
Серед навідників-операторів БТРів – інспектор прикордонної служби Сергій Пономаренко. Чоловік три місяці тому підписав контракт на військову службу, відразу після закінчення університету. Розповів: нині його підрозділ виконує завдання на лінії розмежування, яка проходить в Донецькій області:
"Багато уваги приділяємо практиці, це важливо. У разі необхідності прикордонники України готові реагувати на загрози".
Що відомо
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. За результатами рейтингового голосування депутати вирішили винести це питання на пленарне засідання та одразу направити його Володимиру Путіну.
- 15 лютого Верховна Рада звернулась до міжнародних організацій та парламентів країн світу щодо невизнання незалежності так званих ДНР та ЛНР, самопроголошених на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що визнання Росією "ЛНР" та "ДНР" буде розцінено Україною як вихід Росії з Мінських угод.
- Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, у разі, якщо РФ офіційно визнає так звані Донецьку і Луганську "народні республіки", це стане "черговим грубим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України" і "порушенням Мінських домовленостей".
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