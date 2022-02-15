Підтримка черкаської тероборони: питання перенесли на чергову сесію

Під час позачергової сесії 15 лютого черкаські депутати обговорили питання щодо діяльності місцевого штабу територіальної оборони. Зокрема, йшлося про виділення приміщень та автомобіля для штабу.

Про це повідомила власна кореспондентка Суспільного Дарія Шевченко з місця події.

Перед засіданням до депутатів звернувся заступник керівника територіальної оборони Сергій Яковенко, який попросив посприяти у розв'язанні питання щодо відсутності у Черкаського батальйону тероборони автомобіля та приміщення для зберігання зброї:

"Наразі Міноборони готове надати зброю, спорядження та засоби спецзв'язку черкаському батальйону, проте ми не можемо їх прийняти, тому що ті приміщення, які у нас є, знаходяться в аварійному стані".

Депутатський корпус своєю чергою зробив звернення до Кабінету міністрів та президента України та РНБО з проханням розробити порядок співфінансування територіальної оборони місцевою та державною владою.

Проєкт звернення зачитав депутат міськради Віктор Євпак.

Під час позачергової сесії черкаські депутати мали розглянути одне питання "Про виділення додаткових коштів на організацію діяльності штабу територіальної оборони", втім, проєкт рішення щодо цього не підготували. Із зауваженнями щодо цього виступили депутати Павло Карась та Любов Майборода.

Секретар міськради Юрій Тренкін пояснив ситуацію:

"Проєкт має бути опрацьований у департаментах. Втім, у департаменту та тероборони немає спільної думки. Тож його немає".

За словами Тренкіна, є шляхи для розв'язання питання. Одне з них — дати субвенцію теробороні за вільними залишками. Також департаменти, за якими закріплені приміщення, можуть поліпшити стан приміщень за заявкою тероборони. Тобто відремонтувати їх:

"Я не можу називати адреси цих приміщень, бо це секретна інформація, але можу сказати, що в одному з них на поточному тижні (до 20 лютого – ред.) усі роботи будуть завершені і всі комунікації будуть проведені. Це все зроблено не за кошти бюджету, а за спонсорські кошти тощо".

Також, за словами Тренкіна, розв'язати питання може фінансова допомога з благодійного фону.

За пропозицією депутата міськради Романа Дісканта у Черкасах збиратимуть гроші на тероборону за допомогою благодійного фонду “Черкаси проти коронавірусу-19”.

“Фонд працюватиме прозоро. Я вже перерахував кошти та закликаю всіх підприємців долучитися. Найближчими днями публічно оприлюднимо рахунок”, – зазначив Діскант.

Заступник директора департаменту ЖКК Сергій Отрешко зазначив, що на чергову сесію 24 лютого підготують проєкт рішення, що стосується підтримки тероборони. За його словами, наразі триває збір пропозицій.

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