Для працівників Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького проводять інструктажі, під час яких пояснюють, що робити, якщо почнуться бойові дії. Курси мають пройти близько тисячі людей, розповів Суспільному ректор Олександр Черевко.

Директор Наукової бібліотеки університету та учасник занять Григорій Голиш – капітан танкових військ. 72-річний чоловік розповів про свій військовий вишкіл:

"Не один раз був на офіцерських зборах, але це було досить давно. Хочу освіжити це в своїй пам’яті, для мене це цікаво і необхідно. Бо як казали древні: «Хочеш миру – готуйся до війни!» Готовність захищати свою Батьківщину не залежить від віку. На перший погляд я такий, що «Діду, сиди на печі», але я вважаю, що якщо буде потрібно, но навіть такі як я мають стати у лави захисників".

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Проводять заняття офіцерський склад кафедри військової підготовки.

Викладач Григорій Очеретянко навчає основам тактичної медицини: розповідає, як надати собі невідкладну допомогу та скласти похідну аптечку.

"Елементарну аптечку збирають в різних ситуаціях – перед поїздками на природу, на відпочинок, за кордон. На склад такої аптечки я раджу орієнтуватися", – пояснив він.

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Частина інструктажу присвячена заходам безпеки при поводженні зі зброєю, розповів полковник Андрій Соломаха:

"Потрібно, аби людина в разі потреби могла використати зброю для самозахисту. Також ми пояснюємо, які бувають мінно-вибухові пристрої. Це має знати кожен, бо у разі військових дій вони можуть лежати просто на вулиці".

Кафедра є навчальним підрозділом місцевої самооборони Черкащини, пояснив ректор Черкаського національного університету Олександр Черевко.

"Це стосується всіх працівників університету, незалежно від посад. У нас працюють майже тисяча людей, тому проводитимемо інструктажі поступово. Якщо буде потреба, то будемо і для старшокурсників організовувати", – розповів він.

Зі слів Олександра Черевка, у Звенигородці, де діє освітній центр університету, викладачі військової кафедри також проводитимуть виїзні заняття – для учасників підрозділу територіальної оборони.

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