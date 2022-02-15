На позачерговій сесії 16 лютого депутати Харківської обласної ради планують направити на Програму територіальної оборони Харківщини 7,9 млн грн.

Про це йдеться у проєкті рішення про затвердження Програми територіальної оборони Харківської області на 2022 рік на сайті облради.

Згідно з документом, загальна сума фінансування програми сягає 7 млн 983 тис. 720 гривень, з яких планують витратити:

1 млн 848 тис. грн на обладнання пунктів управління штабу зони територіальної оборони;

333 тис. грн на створення мережі обміну службовою інформацією;

367 тис. грн на створення ситуаційного класу для штабу територіальної оборони;

276 тис. грн на ремонт та обладнання сховищ для зберігання матеріально-технічних засобів;

80,4 тис. грн на канцелярське приладдя;

понад 5 млн на ремонт бази приміщень військової частини А0501 на Чугуївщині (місце дислокації 92 окремої механізованої бригади).

Також депутати планують розглянути зміни до Програми забезпечення публічної безпеки й порядку та протидії злочинності на території Харківської області.

Поліція Харківщини просить виділити 6 млн грн на 300 цифрових радіостанцій для нарядів реагування (20 тис. грн за одиницю), придбання ситуаційного автомобілю та 30 автівок для нарядів на загальну вартість понад 21 млн грн. Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції просить розглянути питання про виділення 5 млн на три автівки Toyota Corolla різних комплектацій. Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України просить виділити 7,9 млн гривень на обладнання.

Окрім поліції, гроші на транспорт просить державна установа "Харківський слідчий ізолятор": там хочуть придбати новий автомобіль для конвоювання ув’язнених за 963 тис. грн. Ще понад 1 млн СІЗО просить виділити на камери, сканери для посилок, гучномовці та інше обладнання.

4-й прикордонний загін Держприкордонслужби просить виділити з бюджету 1 млн гривень, за який хочуть придбати дві автівки Renault Duster. Військова частина 3005 Національної гвардії України просить 2,5 млн гривень на бодікамери, планшети, відеореєстратори, ноутбуки, квадрокоптер та інше обладнання.

16 лютого депутати планують розглянути зміни до регіональної Програми розвитку цивільного захисту Харківської області, в рамках якого планують затвердити бюджет у понад 283 млн гривень: 132 млн гривень на 2022 рік та у 103 млн гривень на 2023 рік.

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