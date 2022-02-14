У Харкові відремонтують центр комплектування та соціальної підтримки — міськрада

На ремонт центру комплектування та соціальної підтримки виділять кошти з бюджету Харкова.

Про це 14 лютого сказав міський голова Ігор Терехов, повідомляє пресслужба мерії.

За його словами, у центрі відремонтують їдальню, казарми та кабінет для проходження медкомісії.

"Сьогодні я зібрав будівельників, щоби обговорити план робіт. Також я звернуся до обласної влади, щоб вони співфінансували роботи, оскільки це — обласна власність", — сказав Терехов.

Призовники перебувають у закладі з квітня по червень та з жовтня по грудень щороку, розповів військовий комісар Володимир Арап: "Звідси починається армія, і молоді люди мають бачити, що для них створено добрі умови. Тому ми вирішили оновити приміщення та звернулися до мерії".

На питання Суспільного, скільки коштів планують направити з бюджету і коли розпочнеться ремонт, речниця міськради Ольга Мірошніченко відповіла: "Це була перша заява міського голови. Як він означить якісь строки або суми — все буде на сайті".

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