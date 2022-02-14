Тероборона і цивільний захист: Харківська облрада скликає позачергову сесію

Харківська обласна рада 16 лютого збереться на позачергову сесію, щоб розглянути питання, пов'язані з територіальною обороною, безпекою та цивільним захистом.

Відповідне розпорядження 14 лютого підписала голова облради Тетяна Єгорова-Луценко, повідомляє пресслужба Харківської облради.

Серед питань порядку денного:

затвердження звіту про виконання обласного бюджету Харківської області за 2021 рік;

затвердження Програми територіальної оборони Харківської області на 2022 рік;

внесення змін до комплексної регіональної Програми забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності на території Харківської області на 2020-2022 роки;

внесення змін до регіональної цільової Програми розвитку цивільного захисту Харківської області на 2021-2023 роки;

внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2021 року № 336-VIII "Про обласний бюджет Харківської області на 2022 рік".

Початок сесії о 14:00.

Планувалося, що питання тероборони розглянуть на черговій сесії 24 лютого. Деякі депутати просили скликати сесію раніше з огляду на загрозу з боку РФ.

Що відомо