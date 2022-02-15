З 15 лютого на Харківщині — контрдиверсійні навчання СБУ

15 лютого у Харківській області розпочнуться багатоетапні контрдиверсійні навчання обласного Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України, які триватимуть до початку березня.

Навчання охоплять територію всієї Харківщини із зосередженням уваги на прикордонних районах, повідомляє пресслужба обласного управління СБУ.

Навчання проходитимуть з використанням техніки та озброєння, громадян просять на період навчань мати з собою документи, а також "із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців".

"На окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів", — йдеться у повідомленні.

"Метою навчань є вдосконалення міжвідомчої взаємодії силових структур та органів влади, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання умовних диверсійних груп", — повідомили в СБУ.

Також Служба безпеки закликала жителів Харківщини бути пильними.

"Якщо у ваше поле зору потрапили особи, які проявляють необґрунтований інтерес до об’єктів транспортної інфраструктури, військових об’єктів, будівель органів влади і управління, використовуючи при цьому засоби відео-, фотофіксації, безпілотні літальні апарати, просимо невідкладно повідомляти до Управління СБУ в Харківській області за телефоном (057) 700-16-61, електронною поштою [email protected] або іншим зручним способом", — йдеться у повідомленні управління.

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