У прифронтовій Авдіївці встановили понад 20 сонячних вуличних ліхтарів

На вулицях прифронтової Авдіївки встановили близько двох десятків сонячних ліхтарів. Таким чином у місті заощаджують гроші на споживанні електроенергії. Якщо замінити сто вуличних ліхтарів на енергозберігаючі, економія становитиме близько тисячі гривень на місяць. Про це Суспільному повідомив заступник керівника військово-цивільної адміністрації Євген Удовенко.

"Ми встановлюємо в таких місцях, де немає можливості підвести електричний струм, багато де сходяться мережі водопостачання, каналізаційні. По-перше, на це потрібен проєкт, по-друге, багато узгоджень. Ну і хочеш не хочеш, а кошти витрачати потрібно на оплату спожитої енергії. В разі цього проєкту наші затрати зменшуються", — розповів Євген Удовенко

Євген Удовенко додав, що гроші отримані за державною програмою з енергозбереження. Всього у місті мають змонтувати 100 ліхтарів. Також встановлюють смартлавочки з сонячними панелями. Від них можна буде заряджати телефони. Таких у місті наразі 30 штук.

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