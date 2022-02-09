9 лютого ввечері у Слов'янську через спробу крадіжки кабелю без електропостачання залишилась котельня, яка опалює 46 будинків. Також електропостачання відсутнє у сусідньому приватному секторі.

Про це повідомляє пресслужба Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації.

Невідомі намагались вкрасти металевий захист з кабелю 6 кіловольтів на колишній Хімпромівській мережі.

"На цей момент "Слов’янськтепломережа" підключає генератор, тому будинки будуть з теплом. Але електропостачання буде відновлено тільки завтра — після того, як аварійні ділянки обстежать спеціалісти з мобільною лабораторією. Зробити це у темний час доби не виявляється можливим", — повідомили у пресслужбі.

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