У Слов'янську з наступного тижня почнуть розробляти план реорганізації лікарні. Про це у коментарі Суспільному розповів керівник Слов’янської ВЦА Вадим Лях.

Лікарі КНП МКЛ у Слов'янську опублікували відкритого листа до ВЦА. У листі йшлося про збереження лікарні як окремого комунального підприємства та призначення нового директора.

Керівник Слов’янської ВЦА Вадим Лях після зустрічі з лікарями розповів, що під час розмови медики погодилися з тим, що уникнути об'єднання не вдасться.

Він додав, що аби зберегти всі відділення та види послуг, що надаються, клінічній лікарні необхідна не тільки оптимізація.

"Питання про міську клінічну лікарню виникло влітку минулого року. Через зупинення дії пакетів НСЗУ виникла заборгованість із заробітної плати. Лікарі попросили міську раду дати час, щоб вирішити усі проблеми. За 9 місяців вони цього зробити не змогли", — повідомив Вадим Лях

За словами Ляха, за минулий рік на лікарню з місцевого бюджету було виділено 34,6 млн. грн. Для порівняння у Краматорську витратили 5,3 млн грн.

Лях додав, що торік у лікувальному закладі з 340 ліжок порожні були 114. Тобто, не використовувалося кожне третє ліжко-місце.

За його словами, це свідчить, що лікарня має резерви дня оптимізації.

"Норми НСЗУ з кожним роком стають дедалі жорсткішими. Наприклад надання допомоги при інсультах має проводитись у корпусі, де знаходиться апарат КТ. Тому кардіологію можливо розмістити у приміщенні, де зараз знаходиться урологічне відділення. Розрахунки демонструють, що ущільнення не позначиться якості послуг", — розповів Вадим Лях.

Вадим Лях додав, що планування розміщення відділень розпочнеться з наступного понеділка. Реорганізацію будуть розробляти разом із лікарями.

Що відомо

23 серпня 2021 року у Слов'янську медики міської клінічної лікарні перекривали Харківську трасу поблизу Семенівки. Люди вимагали виплати зарплати й перегляд цін на їх послуги

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