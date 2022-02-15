Верховна рада прийняла закон, який регулює систему накопичення електроенергії

Верховна рада 15 лютого прийняла закон, що регулює систему накопичення електроенергії в Україні. За цим законом буде створений оператор системи накопичення енергії, як учасник ринку електроенергії України. Закон очікує на підпис президента.

Інформація про результати розгляду законопроєкту опублікована на сайті Верховної ради.

Окрім створення оператора системи накопичення енергії цей закон також регулює інші аспекти функціонування цієї системи. Зокрема, врегульовується питання ліцензування діяльності з накопичення енергії. Також врегульовується питання використання системи накопичення енергії споживачами та виробниками. Крім цього, встановлюється загальна заборона для оператора системи передачі та операторів систем розподілу провадити діяльність з накопичення енергії.

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