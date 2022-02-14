Київ готується до нападу: збільшено генерацію енергії на ТЕЦ — Кличко

Міська влада столиці готується до можливого наступу російських військ на Україну. Для гарантування безперебійного електропостачання у співпраці з НЕК "Укренерго" створено додаткову генерацію електроенергії на ТЕЦ.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 14 лютого.

Мер повідомив, що наразі столична влада діє відповідно до розроблених планів та має на меті забезпечити безперебійну роботу інфраструктури міста у випадку військового нападу.

"Скоординовано діють сили цивільного захисту Києва. Це комунальні, аварійно-рятувальні служби та інші. Загалом ідеться про 13.5 тисяч людей особового складу, та понад 750 одиниць техніки", — повідомив Кличко.

Окремим завданням, за словами міського голови є безперебійне водо-, тепло- та енергопостачання.

"У координації з НЕК Укренерго ми знайшли можливості і забезпечили додаткове виробництво електроенергії на наших ТЕЦ, з грудня в постійній роботі знаходиться 3-4 енергоблоки. Це дозволяє в складних ситуаціях з енергоносіями забезпечити безперебійне енергопостачання нашого міста", — каже Кличко.

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