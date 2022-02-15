Рада запровадила кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму

Верховна рада ухвалила закон про встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму. Він передбачає зміни до статті 161 Кримінального кодексу України.

"За" ухвалення закону у другому читанні та в цілому проголосували 295 народних депутатів. Закон доповнює статтю 161 Кримінального кодексу "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" поняттям "прояви антисемітизму".

Згідно з документом, за такі прояви передбачається покарання у вигляді штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 - 8500 гривень) або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Згідно з КК, ті ж самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 - 17000 гривень) або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Дії, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Що відомо

Уряд США вважає, що Росія розпалює конфлікт між двома православними церквами в Україні, загальний рівень антисемітизму знизився, на окупованих територіях Донбасу переслідують протестантів, тоді як в Криму - мусульман. Про це йдеться в звіті Державного департаменту США за результатами дослідження рівня релігійної свободи в Україні.

Міністерство закордонних справ заявило про відсутність будь-яких проявів антисемітизму в Україні.

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