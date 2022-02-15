Рада прийняла закон, який удосконалює пенсійне законодавство

Верховна рада 15 лютого прийняла закон про удосконалення пенсійного законодавства. Законопроєкт регулює індексацію пенсій, а також норми дострокового призначення пенсій окремим категоріям людей.
Інформація про результати розгляду законопроєкту розміщена на сайті Верховної ради.
Прийнятий закон вносить наступні зміни у законодавство:
- визначає дату щорічної індексації пенсій – 1 березня;
- здійснює щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах;
- регулює дострокове призначення пенсії за віком за півтора року до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано у зв’язку зі змінами в організації виробництва та за інших умов;
- регулює дострокове призначення пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.
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