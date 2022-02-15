Рада прийняла закон, який удосконалює пенсійне законодавство

Верховна рада 15 лютого прийняла закон про удосконалення пенсійного законодавства. Законопроєкт регулює індексацію пенсій, а також норми дострокового призначення пенсій окремим категоріям людей.

Інформація про результати розгляду законопроєкту розміщена на сайті Верховної ради.

Прийнятий закон вносить наступні зміни у законодавство:

визначає дату щорічної індексації пенсій – 1 березня;

здійснює щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах;

регулює дострокове призначення пенсії за віком за півтора року до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано у зв’язку зі змінами в організації виробництва та за інших умов;

регулює дострокове призначення пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

Верховна рада підтримала план законопроєктної роботи на 2022 рік

Ситуація на кордоні з РФ: Верховна рада звернулась до парламентів країн та міжнародних організацій

Рада запровадила кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму

Рада закликала парламенти країн світу не визнавати незалежність ОРДЛО

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу