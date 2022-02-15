Верховна рада підтримала план законопроєктної роботи на 2022 рік

Народні депутати ухвалили проєкт постанови про План законопроєктної роботи Верховної ради на 2022 рік

Відповідний законопроєкт за номером 7049 під час засідання 15 лютого підтримали 267 народних обранців.

Як раніше розповів голова Верховної ради Руслан Стефанчук, серед пріоритетів роботи Верховної Ради України на 2022 рік — посилення народовладдя, реформа СБУ, пенсійна реформа та містобудування.

За його словами, орієнтовно 28 січня 2022 року Венеційська комісія планує надати попередній висновок щодо законопроєкту про місцевий референдум.

"Вкрай важливо, щоби документ став взірцевим законом і дійсно ефективним механізмом реалізації прямої демократії на місцевому рівні. Очікую, що десь на початку наступної сесії ми зможемо розглянути цей документ на пленарному засіданні", – повідомив Стефанчук.

Також парламент розгляне проєкт закону, який передбачає реформу містобудування.

"У її основу закладено три "кити" – цифровізація, децентралізація та відповідальність. Усі вони містяться в законопроєктах №5655 та №5877, які вже пройшли перше читання й у наступному році повинні бути прийняті в цілому. Ми маємо назавжди ліквідувати підґрунтя корупції в будівельному секторі", — розповів голова парламенту.

Окрім того, Рада розгляне питання реформи Служби безпеки, пенсійної реформи, реформу децентралізації, концепцію відкритості парламенту, технологічного оновлення зали Верховної ради, запровадження дистанційного голосування та інші питання.

Раніше повідомлялося, що Верховна рада планує звернутись до парламентів країн, парламентських асамблей НАТО, ОБСЄ та інших міжнародних організацій через безпекову ситуацію на російсько-українському кордоні.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу