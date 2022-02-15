Верховна рада ухвалила за основу законопроєкт про внесення змін до закону "Про Національну гвардію України" (щодо ідентифікації військовослужбовців Нацгвардії під час виконання завдань з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки). Документ передбачає створення єдиного реєстру нацгвардійців ти видачу жетонів з індивідуальними номерами.

Автори ініціативи пропонують створити систему персональної ідентифікації військовослужбовців Нацгвардії, які залучені до виконання завдань з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки.

"Чисто психологічно військовослужбовець Національної гвардії, який знає, що його особу просто ідентифікувати, на підсвідомому рівні буде менш схильний до можливого порушення закону. І навпаки, відчуваючи свою анонімність, буде більш схильний до перевищення меж дозволеного", — йдеться в документі.

Таким чином, кожному військовослужбовцю Нацгвардії передбачено довічне присвоєння індивідуального номера, який вноситься до єдиної бази індивідуальних номерів військовослужбовців Національної гвардії України. За допомогою такої бази можна буде вести єдиний облік військовослужбовців НГУ за індивідуальними номерами. Номер буде позначений на індивідуальному жетоні, на кшталт, жетонів Нацполіції.

"Присвоєння індивідуального номера довічно на рівні закону забезпечить уникнення його дублювання у зв'язку зі звільненням військовослужбовця Національної гвардії України та можливим подальшим повторним прийняттям його на службу", — зазначили автори.

Водночас громадяни матимуть безкоштовний доступ до такої бази в Інтернеті за запитами щодо того чи іншого номера.

Що відомо

Національна гвардія — це військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи МВС і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань.

У взаємодії з правоохоронними органами нацгвардійці можуть залучатися до забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій. Заснована на базі внутрішніх військ МВС у 2014 році. Загальна чисельність — до 60 тисяч військовослужбовців.

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