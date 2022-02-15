Станом на 14 лютого троє пацієнтів Івано-Франківської обласної клінічної лікарні прижиттєво дали згоду на донорство після смерті, розповів Суспільному завідувач центру нефрології, діалізу та трансплантації медзакладу Олег Легун. З його слів, одні хворі можуть чекати на органи роками, перебуваючи на діалізі. А до когось серед ночі несподівано зателефонує лікар і скаже негайно їхати в лікарню на операцію.

Історію прикарпатки, якій пересадили нирку, а також про те, як на Івано-Франківщині медики отримують донорські органи, скільки операцій в області хірурги вже провели та скільки прикарпатців в обласній лікарні ще чекають на трансплантацію — читайте у матеріалі.

Фото: Facebook/Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

Історія Орисі Гложик

Іванофранківці Орисі Гложик лікарі діагностували гломерулонефрит після другої вагітності. Жінка пригадує, тоді не надала цьому великого значення і більше дбала про здоров’я дитини.

"Під час вагітності в мені набралося дуже багато води. З мене тоді, коли проводили кесарів розтин — це був 29 тиждень — вийшло понад 40 літрів. Дитина народилася з вагою 1 кг 100 г — "поспішайка". І тоді мені стало якось байдуже за себе, адже хвилювало те, що у мене — передчасно народжена дитинка", — пригадує Орися Гложик.

Фото: Суспільне Карпати Нирку від посмертного донора Орисі Гложик в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні

Пацієнтка рік і три місяці перебувала на діалізі. Жінка не вірила, що одного разу їй зателефонує лікар і запропонує операцію з пересадки нирки.

"О 2:00 мені зателефонував Олег Мирославович (лікар — ред.) і питає: "Ти що робиш?" Я відповідаю: "Сплю, а що робити?" А він каже: "Їдь до нас. В тебе є небагато часу". Я розбудила пів будинку. Не знаю, що робити, що брати і як їхати, чи не їхати. Я думала, що це — якийсь жарт. Чесно, я не до кінця не розуміла, про що йдеться", — розповідає Орися Гложик.

Фото: Суспільне Карпати

Нирку від посмертного донора пацієнтці медики пересадили 26 січня в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні. Донором стала жінка, у якої медики діагностували смерть головного мозку. Її родичі дали згоду на пересадку органу, повідомила кореспондентці Суспільного лікарка-нефролог обласної клінічної лікарні Зоряна Коцька.

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"Після виписки зі стаціонару пацієнтка все одно приходитиме до нас, медики її обстежуватимуть у нашому центрі. Замірятимуть рівень препаратів у крові. Відповідно до нього жінці корегуватимуть імуносупресивну терапію. Вона весь час має отримувати це лікування. Жінка приймає ліки й не ходить на діаліз — почуває себе вільною", — говорить Зоряна Коцька.

Фото: Суспільне Карпати Лікарка-нефролог обласної клінічної лікарні Зоряна Коцька каже, що пацієнтка, яка вже не перебуває на діалізі, почувається вільною

"Листок очікування"

Загалом на діалізі в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні перебувають 145 пацієнтів, більш як 50 із них, зі слів завідувача центру нефрології та трансплантації медустанови Олега Легуна, вже зареєструвалися в "листку очікування". Ліцензію на пересадку нирки обласна лікарня отримала у квітні 2021 року. З того часу медики провели п'ять операцій з трансплантації.

Фото: Суспільне Карпати Завідувач центру нефрології та трансплантації медустанови Олег Легун каже, понад 50 пацієнтів зареєструвалися в "листку очікування"

"Найдовше пацієнт, який чекав на нирку, перебував на діалізі 11 років. Це — чоловік з Івано-Франківська. Крім того, ми провели трансплантацію жителю Львова. Йому підійшла нирка, яка була в нас. Він приїхав і ми прооперували. Цей чоловік перебував на діалізі сім років. Ті операції, що медики проводять пацієнтам, які довго перебувають на гемодіалізі, складніші", — каже Олег Легун.

Фото: Суспільне Карпати

Органи доправляють дуже швидко

У 2022 році медики обласної лікарні провели дві операції з вилучення органів, сказав Суспільному судинний хірург Олег Попадюк.

"Двоє прикарпатців отримали нирки. Все гаразд, усе функціонує. Пацієнти — щасливі. Інші органи транспортують у Львів, Хмельницький та Київ. Усе відбувається дуже швидко. Наприклад, серце менш ніж за годину вже повинне бути у клініці, де є реципієнт. За цей час пацієнта готують до операції. Нирки можна доправляти трохи довше. Печінку — максимально швидко. Її до години привозять у медзаклад, де вже готові бригада і реципієнт", — розповідає Олег Попадюк.

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За його словами, Єдина державна інформаційна система трансплантації, до якої внесені дані про пацієнта та донора, обирає, кому та куди мають доправити орган. Також система визначає бригади медиків, які виконуватимуть операцію.

Фото: Суспільне Карпати У 2022 році медики обласної лікарні провели дві операції з вилучення органів, сказав судинний хірург Олег Попадюк

"Є певні параметри. Система повідомляє медичні бригади, які займаються забором, наприклад, серця, печінки, нирок. Після повідомлення медики повинні приїхати упродовж конкретного періоду. Всі вони — весь час в очікуванні, і ми — також", — розповів Олег Попадюк.

Фото: Суспільне Карпати

Скільки прикарпатців отримали нові органи

Станом на 1 лютого в Івано-Франківській області медики провели три пересадки органів від родинного донора та три операції — від посмертного. Всього в Україні нові органи отримав 21 прикарпатець, 29 жителям області провели трансплантацію за кордоном. Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільного повідомили фахівці департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

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