З високогір'я Карпат до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні — за 25 хв. З Івано-Франківська до Києва — за годину. З такою швидкістю пацієнтів доправляли до місць медичної допомоги гвинтокрилами, розповіли Суспільному генеральний директор обласної лікарні Остап Грищук та заступник головного лікаря центральної міської лікарні Володимир Вовчук.

Докладніше про те, як медичні гелікоптери допомагають пацієнтам вижити і чому ними краще доправляти донорські органи, ніж автомобілем, — читайте у матеріалі.

На гелікоптерний майданчик в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні гвинтокрили приземляються в середньому приблизно чотири рази на рік.

Фото: Суспільне Карпати

Тут можуть "паркуватися" як малі, так і великі гелікоптери, розповідає генеральний директор медзакладу Остап Грищук.

З його слів, звідси упродовж календарного року пацієнтів лікарні два рази транспортували гвинтокрилом у Київ, ще двічі доправляли сюди.

Фото: Суспільне Карпати

Лікар пригадує випадок, коли гелікоптером рятувальники доправили туриста з численними травмами та переломами з високогір’я Карпат до лікарні менш ніж за пів години.

"Я це чітко пам’ятаю, бо тоді для нас це було нове враження. Зі схилу гори у приймальний покій хворий потрапив за 25 хв", — пригадує Остап Грищук.

Що відомо: 9 лютого на брифінгу директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Ігор Дмитренко повідомив, що Івано-Франківщина отримає гелікоптер у межах проєкту Міністерства охорони здоров'я з аеромедичної евакуації. Попередньо його розмістять на аеродромі у селі Підгір'я Богородчанської територіальної громади.

Швидке перевезення пацієнта для своєчасного надання медичної допомоги має велике значення, розповідає Остап Грищук. За його словами, часто це – питання життя і смерті для людини.

Фото: Суспільне Карпати

У січні 2022 року з обласної лікарні в Київ та Хмельницький рятувальники транспортували донорські печінку, серце та нирку. На ці органи вже чекали пацієнти. Перевозити їх автомобілем було ризиковано, адже кожна хвилина є цінною, каже Остап Грищук.

"Серце, наприклад, перевозять у боксі. За щонайбільше 3-4 години воно вже має забитися в організмі людини. Тому це — питання часу, питання швидкості. Все має робитися дуже швидко", — розповідає лікар.

Заступник головного лікаря центральної міської лікарні Володимир Вовчук каже, що область давно потребує гвинтокрил. Лікар пригадує, траплялося, коли з лікарні у Київ везли пацієнта, якому потрібна була операція на серці. До столиці його доправляли автомобілем.

"Це — ризик, зовсім інший час. До Києва автомобілем треба їхати 7-8 годин, а летіти гвинтокрилом — годину. Тому зараз питання медавіцації для нас є дуже актуальним. Ми зможемо набагато більше, ніж раніше. Нам треба тільки вчасно доставити пацієнта в те місце, де йому допоможуть. І ці гвинтокрили якраз розв'яжуть цю проблему", — каже Володимир Вовчук.

Що відомо

Міністерство охорони здоров'я планує розширити експериментальний проєкт з аеромедичної евакуації. Цьогоріч до участі у нього хочуть долучитись три області –Івано-Франківську, Одеську та Запорізьку.

У проєкті бюджету на 2022 рік на розвиток аеромедичної евакуації заклали 789,5 млн грн.

Цьогоріч аеромедики здійснили медичні вильоти у Львівській та Київській областях. Також у рамках проєкту доставили донорські органи з Івано-Франківська.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини