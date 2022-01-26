Вдруге за тиждень в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні провели операцію з вилучення донорських органів. Посмертним донором стала пацієнтка лікарні. Про це Суспільному повідомив медичний директор медзакладу Андрій Яворський.

З його слів, до проведення операції долучилися 17 лікарів-трансплантологів зі Львівської лікарні швидкої допомоги. Вони приїхали увечері 25 січня. Протягом ночі франківські медики разом з колегами зі Львова проводили підготовку до оперативного втручання.

Фото: Facebook/КНП ОКЛ Івано-Франківської обласної ради

"О 7:00 розпочали забір органів для трансплантації. Серце та печінку отримали пацієнти лікарні швидкої допомоги Львова, які перебували в листку очікування. Нирка — жителю Хмельницького. Ще одну нирку сьогодні пересадили молодій жінці з Івано-Франківської області. Операція пройшла успішно", — розповідає Андрій Яворський.

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Серце і печінку у Львів відвозили патрульні поліцейські Івано-Франківщини.

"Постало питання, як доставити серце у Львів, тому що життєдіяльність серцевого м’яза може тривати до трьох годин. Патрульні погодилися його завезти. Дякуємо їм, вони цілу ніч були з нами на зв’язку. Дякуємо й родичам померлої, що зважилися на такий крок. Четверо людей матимуть шанс на життя", — розповідає медичний директор обласної лікарні.

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