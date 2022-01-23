З Івано-Франківська до Києва та Хмельницького рятувальники доправили донорські серце, печінку та нирку. Про це кореспондентці Суспільного повідомив медичний директор обласної клінічної лікарні Андрій Яворський.

23 січня зранку літак Держслужби з надзвичайних ситуацій України транспортував у Івано-Франківськ лікарів Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова та Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова для проведення операцій, повідомляють на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Згодом бригади медиків із донорськими печінкою та ниркою для пацієнтів, які очікують на пересадку органів у столиці, вилетіли назад до Києва.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Операції з вилучення донорських печінки, нирок, а також серця київські медики провели в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні, розповів Андрій Яворський.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

З його слів, печінку та одну нирку медики транспортували у Київ, у Національний інститут імені Шалімова, серце — у Хмельницький. Там зараз триває операція з трансплантації серця. В обласній клінічній лікарні ще одну нирку пересаджують прикарпатцю.

"Ми не дуже хочемо розголошувати. Але "вихід" відбувся, так. Пацієнт ще за життя виявляв бажання, якщо станеться якась трагедія, щоб медики забрали його органи для життя інших людей. Родина підтримала його рішення", — розповів Андрій Яворський.

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