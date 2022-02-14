В Івано-Франківську 60-річний батько віддав синові свою нирку для трансплантації

В Івано-Франківську 60-річний чоловік став донором нирки для свого сина. Операцію провели медики обласної клінічної лікарні 11 лютого. Вона пройшла успішно. Про це Суспільному розповів завідувач центру нефрології, діалізу та трансплантації медзакладу Олег Легун.
З його слів, пацієнт, якому проводили операцію, майже не перебував на діалізіМетод очищення крові, який широко використовується при нирковій недостатності.
"Лікарі готували чоловіка до трансплантації на переддіалізному етапі. Кілька разів відкладали операцію через коронавірус. Опісля нам потрібно було розпочинати діаліз, ми його розпочали і одразу провели трансплантацію нирки. Пацієнт — молодий чоловік, йому 31 рік. Нирку йому віддав 60-річний батько. Зараз все гарно, нирка працює. Пацієнт щасливий", — розповів Олег Легун.
Він також додав, що всього станом на 14 лютого в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні медики провели п'ять трансплантацій. Усі закінчилися успішно.
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