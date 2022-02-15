Службу у військовому резерві можуть проходити громадяни віком від 18-ти до 57 років, які за результатами медичного обстеження мають на це право. Перевага надається тим громадянам, які проживають на території дислокації військової частини та перебувають на військовому обліку.

Про це під час брифінгу розповів командир окремого батальйону територіальної оборони, підполковник Сергій Сухацький.

Хто не може служити у військовому резерві

Не можуть укладати контракт на службу у військовому резерві люди, яких звільнили з військової служби через службову невідповідність, засуджені, чий вирок набрав законної сили, а також військовослужбовці, яких звільнили за невиконання умов контрактної служби.

Що потрібно, аби стати резервістом

Щоб розпочати службу у військовому резерві, потрібно звернутися до командування військової частини. Там командування частини надасть перелік необхідних документів. Після збору документів потрібно написати заяву в довільній формі, яка засвідчує бажання доєднатися до лав резервістів. Після цього кандидат проходить медичне обстеження, на підставі якого формується особа справа. Якщо медична комісія дозволяє проходити службу у військовому резерві, командування частини віддає відповідний наказ і з кандидатом підписують контракт на визначений термін.

Соціальні гарантії та грошові виплати для резервістів

За словами Сергія Сухацького, під час проходження військових зборів резервісти отримують 3 600 ― 4 800 грн на місяць. Добові виплати за збори становлять від 1 800 до 4 500 грн. Також щороку резервістам виплачують грошову винагороду за виконання програми ― від 1 600 до 3 100 грн. Такі виплати залежать від строку проходження військових зборів.

Людям, котрі перебувають на обліку в центрі зайнятості, виплачують мінімальний прожитковий мінімум. Станом на лютий 2022 року це 2 393 грн.

Для працюючих резервістів виплачують середньомісячну заробітну плату з місця роботи. Також за ними зберігається місце роботи на час проходження зборів.

На час проведення зборів резервістів забезпечують формою, одягом, місцем проживання, харчуванням та медичним обслуговуванням.

Що відомо

29 грудня 2021 прийнята постанова №1448 Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї та набоїв до неї під час виконання завдань територіальної оборони".

Станом на 10 лютого сили територіальної оборони на Миколаївщині укомплектовані на 70 відсотків.

У всіх чотирьох районах області дислокуються бригади тероборони, також в обласному центрі функціонує управління бригад тероборони, яке об’єднує керівництво усіх частин в області.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.