Станом на 10 лютого сили територіальної оборони на Миколаївщині укомплектовані на 70 відсотків. У всіх чотирьох районах області дислокуються бригади тероборони, також в обласному центрі функціонує управління бригад тероборони, яке об’єднує керівництво усіх частин в області.

Про це в ефірі програми "Сьогодні. Головне" розповів командир окремої бригади територіальної оборони Миколаївської області, полковник Роман Токаренко.

За словами Романа Токаренка, від початку 2022 року почав діяти закон "Про основи національного спротиву". Відповідно до нього, з січня на території України створили командування та регіональні управління сил територіальної оборони. В районах області дислокуються бригади, які поділені на батальйони.

"Кістяк сформований, посадові особи призначені, визначено тимчасове місце дислокації. У залежності від кількості районів в області сформована в кожній бригаді необхідна кількість батальйонів. Їх може бути від чотирьох до десяти. Чисельність в Україні в мирний час складає до 10 тисяч військових тероборони. На Миколаївщині приблизно 300 таких військовослужбовців у мирний час", — розповів Роман Токаренко.

Такі військовослужбовці, зі слів Токаренка, проходять службу за контрактом.

"До сил тероборони приходять люди з досвідом, які проходили військову службу не лише за контрактом, а й в інших військових формуваннях. Кого ми набираємо — офіцерів запасу, котрі мають відповідний фаховий рівень. Якщо говорити про контракт, це від сержантів до рядового, вік — від 35-ти років", — розказав Роман Токаренко.

Армія обороняє на фронті, а порядок на своїй території — справа кожної громади, каже Роман Токаренко. Станом на лютий на Миколаївщині триває набір до лав резервістів.

"Люди, які мають свій бізнес, роботу, родину, але хочуть захищати Батьківщину, можуть долучатися до резервістів, не залишаючи все це. Наприклад, охорона важливих стратегічних об’єктів. Збройні сили не можуть для цього залучати професійних військовослужбовців, для цього ми маємо сили тероборони", — розповів Роман Токаренко.

Для підписання контракту на проходження дійсної військової служби в підрозділі територіальної оборони слід звертатися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем проживання.

Адреси та телефони ТЦК та СП у Миколаївській області:

Миколаївський обласний ТЦК та СП: м. Миколаїв, вул. Спаська, 33, тел. (0512) 37-63-83;

Центральний районний ТЦК та СП: Миколаїв, вулиця Шевченка, 45, тел. (0512) 47-06-30;

Заводський районний ТЦК та СП: Миколаїв, вулиця Пушкінська, 69-А, тел. (0512) 47-45-59;

Інгульський районний ТЦК та СП: Миколаїв, пр-т Миру, 24-А, тел. (0512) 64-70-50;

Корабельний районний ТЦК та СП: Миколаїв, пр-т Богоявленський, 309, тел. (0512) 64-53-00;

Первомайський районний ТЦК та СП: Первомайськ, вулиця Герцена, 20, тел. (05161) 7-53-67;

Баштанський районний ТЦК та СП: Баштанка, вулиця Ювілейна, 68, тел. (05168) 2-72-00;

Вознесенський районний ТЦК та СП: Вознесенськ, вулиця Одеська, 17, тел. (05134) 3-25-51;

Миколаївький районний ТЦК та СП: Миколаїв, вулиця Ольшанців, 66/4, тел. (0512) 64-30-97.

Що відомо

29 грудня 2021 прийнята постанова №1448 Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї та набоїв до неї під час виконання завдань територіальної оборони"

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.