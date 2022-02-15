На Миколаївщині затвердили обласну програму тероборони. Що вона передбачає

Депутати Миколаївської облради затвердили обласну цільову програму територіальної оборони області на 2022 рік. Відповідне рішення прийняли 15 лютого під час позачергового десятого засідання облради.

Про це з сесійної зали повідомляє кореспондентка Суспільного Ніна Булах.

Згідно з проєктом рішення, основною метою програми є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері обороноздатності держави, територіальної оборони, налагодження дієвої співпраці підрозділів Збройних сил України та місцевих органів виконавчої влади.

Програма передбачає координацію органів місцевого самоврядування, виконавчої влади та органів військового управління для організації тероборони в області, матеріально-технічне забезпечення тероборони, обладнання та підтримання пунктів постійної дислокації підрозділів тероборони, проведення навчань та тренувань особового складу, забезпечення постійної бойової та мобілізаційної готовності, військово-патріотичне виховання населення тощо.

Програма фінансуватиметься з обласного та місцевих бюджетів.

"Остаточний обсяг фінансування заходів програми визначається відповідними радами в межах наявного фінансового ресурсу обласного та інших місцевих бюджетів", ― йдеться у проєкті рішення.

За словами заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Ігоря Кузьмина, з обласного бюджету на реалізацію програми мають виділити 2 млн грн. Контролюватиме використання грошей обласна бюджетна комісія.

За відповідне рішення проголосували 35 депутатів з 45-ти зареєстрованих.

Що відомо

29 грудня 2021 прийнята постанова №1448 Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї та набоїв до неї під час виконання завдань територіальної оборони".

Станом на 10 лютого сили територіальної оборони на Миколаївщині укомплектовані на 70 відсотків.

У всіх чотирьох районах області дислокуються бригади тероборони, також в обласному центрі функціонує управління бригад тероборони, яке об’єднує керівництво усіх частин в області.

Службу у військовому резерві можуть проходити громадяни віком від 18-ти до 57 років, які за результатами медичного обстеження мають на це право. Перевага надається тим громадянам, які проживають на території дислокації військової частини та перебувають на військовому обліку.

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