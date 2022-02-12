Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Брусилівської громади Житомирської області. Молодий чоловік у стані сп'яніння сів за кермо мікроавтобуса та спричинив дорожньо-транспортну пригоду, в якій загинуло подружжя. Про це Суспільному розповіла речниця Прокуратури у Житомирській області Тетяна Гоша.

За її словами, прокурори Житомирської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який у стані сп'яніння порушив правила безпеки дорожнього руху, спричинивши загибель подружжя.

Слідство встановило, що 26-річний житель Брусилова недільного ранку у жовтні 2021 року, керуючи автомобілем Volkswagen Т4, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем ВАЗ 2101.

"Дорожньо-транспортна подія призвела до загибелі подружжя: 67-річного водія та його 57-річної дружини, які їхали у ВАЗі, – каже Тетяна Гоша. – Також постраждала і пасажирка, яка їхала в авто з обвинуваченим – жінка отримала травми середньої тяжкості".

За словами Тетяни Гоші, від дня затримання і дотепер чоловік перебуває під вартою без права внесення грошової застави.

"Продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою прокурори домоглися в апеляційному суді, оскарживши рішення суду першої інстанції, який застосував домашній арешт, – каже Тетяна Гоша. – Оперативно призначили і провели необхідні експертизи, здобули належні докази та у максимально короткі строки провели досудове розслідування".

Фото: Нацполіція у Житомирській області

Справу за частиною 4 статті 286-1 Кримінального кодексу України розглядатиме Брусилівський районний суд.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

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