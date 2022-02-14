12 лютого близько 23:00 години у селі Велика Волиця Любарської громади Житомирського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Загинули двоє пасажирів автомобіля, який перекинувся у ставку. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, водійка автомобіля Opel, 33-річна жителька Любара, рухаючись вулицею села Велика Волиця, не впоралася з керуванням, в'їхала у місцевий став, де автівка перекинулася.

"У результаті ДТП двоє пасажирів автомобіля: 21-річний місцевий житель та 32-річна жителька Любарської громади загинули на місці події, – каже Алла Ващенко. – Водійку Opel з травмами ушпиталили до лікарні. Під час обстеження засвідчили стан алкогольного сп'яніння водійки – 1,5 проміле".

Фото: Нацполіція у Житомирській області

Нині триває з'ясування всіх обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 4 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

За чинним законодавством водієві може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

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