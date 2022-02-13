12 лютого близько 23:00 години на вулиці Велика Бердичівська у Житомирі сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій наїхав на електроопору і травмувався. Про це Суспільному розповіла пресофіцерка Патрульної поліції Житомирської області Тетяна Носадчук.
За її словами, водій автомобіля Opel не впорався з керуванням та наїхав на електроопору. У результаті ДТП 23-річний чоловік отримав травми.
Фото: Патрульна поліція Житомирської області
На місце події патрульні викликали медиків та слідчих, а також забезпечили охорону місця дорожньо-транспортної пригоди.
Фото: Патрульна поліція Житомирської області
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