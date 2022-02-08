У Житомирі в ДТП потрапили чотири автівки – одного з водіїв госпіталізували

8 лютого у Житомирі на вулиці Вітрука, 9 в ДТП потрапили чотири автівки – одного з водіїв госпіталізували. Про це з місця події повідомляє працівник Суспільного Олександр Руднєв.

За його словами, на місці аварії станом на 17:40 перебували поліцейські та евакуатор, який забирав одну з пошкоджених автівок.

У коментарі Суспільному пресофіцерка Патрульної поліції Житомирщини Тетяна Носадчук розповіла, що поліцію на місце ДТП викликали працівники швидкої.

"Факт ДТП за вказаною адресою підтвердився. В аварію потрапили чотири автомобілі: Mercedes Benz, Valkswagen, Renault та Mitsubishi. Водій Mitsubishi 1995 року народження отримав тілесні ушкодження – травму голови. Чоловіка госпіталізували медики", – сказала Тетяна Носадчук.

На місці події працював слідчий. Патрульні поліцейські забезпечували охорону місця події.

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