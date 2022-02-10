9 лютого близько 19:00 на вулиці Привокзальній у селищі Нова Борова сталася дорожньо-транспортна пригода. Під колеса автобуса потрапив місцевий житель. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.
За її словами, водій автобуса ПАЗ, 63-річний житель Іршанська, рухаючись вулицею Привокзальна у селищі Нова Борова, наїхав на пішохода.
"Внаслідок ДТП пішохід, 59-річний місцевий житель, отримав травми різного ступеню тяжкості та був ушпиталений до медичного закладу у Житомирі, – каже Алла Ващенко. – Поліцейські розпочали досудове розслідування за статтею 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"Кримінального кодексу України".
Нині триває встановлення всіх причин та обставин події.
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