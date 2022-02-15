На оборонні заходи у Полтавській громаді спрямують понад 5 мільйонів гривень

Із Полтавської громади спрямують понад 5 мільйонів гривень на забезпечення військових частин та військово-патріотичне виховання. Це згідно з міською програмою, яка розрахована на три роки. Таке рішення ухвалили 15 лютого на позачерговій сесії Полтавської міської ради. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка перебуває на засіданні.

Підтримали проєкт рішення 37 депутатів, це усі присутні. Найбільше фінансування, згідно з програмою «Полтавський спротив 2022–2024», запланували на 2022-й рік – це майже 4 мільйони гривень. Гроші спрямують для військової частини, яка розташована у Полтаві – на придбання обладнання, меблів, облаштування опалення та електропостачання, а ще ремонти приміщень.

Також мають профінансувати, зокрема, організацію занять із домедичної допомоги серед учнів 8-11 класів шкіл громади, навчання щодо поводження зі зброєю та стрільби для працівників виконавчих органів, комунальних підприємств.

За програмою на 2023-й та 2024-й роки передбачать у бюджеті по 660 тисяч гривень.

Як зазначив секретар Полтавської міської ради Андрій Карпов, спрямувати гроші мають після того, як затвердять бюджет громади на сесії.

Що відомо:

У громадах на Полтавщині мають спрямувати гроші на забезпечення територіальної оборони. Для цього місцевим радам потрібно скликати позачергові сесії.

Нині в області є одна бригада тероборони, а це п’ять батальйонів. Розташовані вони у всіх чотирьох районах Полтавщини та в обласному центрі.

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