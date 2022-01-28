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На Полтавщині є майже 1 400 протирадіаційних укриттів та сховищ
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На Полтавщині є майже 1 400 протирадіаційних укриттів та сховищ

Вікторія Бондаренко
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На Полтавщині є майже 1 400 протирадіаційних укриттів та сховищ фото: УНІАН

На території Полтавської області розміщені майже 1 400 споруд, які призначені для захисту населення у разі надзвичайних ситуацій або воєнних дій. Про це Суспільному розповіла речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.

На Полтавщині розміщені 1 385 протирадіаційних укриттів та сховищ:

  • 409 − у Полтавському районі;
  • 315 − у Миргородському районі;
  • 238 − у Лубенському районі;
  • 138 − у Кременчуцькому районі;
  • 114 − у Кременчуці;
  • 90 − у Полтаві;
  • 35 − у Лубнах;
  • 29 − у Миргороді;
  • 17 − у Горішніх Плавнях.

Адреси захисних споруд на Полтавщині розміщені знайти на карті Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

На Полтавщині є майже 1 400 протирадіаційних укриттів та сховищфото: УНІАН

Підвал будинку

Як розповіла Світлана Рибалко, загалом є чотири види захисних споруд:

  • Сховище − споруда для захисту людей, в якій протягом певного часу створюють умови, що виключають вплив небезпечних факторів через надзвичайну ситуацію, воєнні (бойові) дії та терористичні акти;
  • Протирадіаційне укриття споруда для захисту, в якій створюють умови, що виключають вплив іонізуючого опромінення у разі радіоактивного забруднення;
  • Споруда подвійного призначення − це наземна або підземна споруда для захисту населення, спроєктована для основного призначення та як споруда цивільного захисту;
  • Найпростіше укриттяцокольні або підвальні приміщення багатоквартирних і приватних житлових будинків, адміністративних, виробничих і господарських будівель і споруд, а також підземні паркінги.

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