На Полтавщині є майже 1 400 протирадіаційних укриттів та сховищ

На території Полтавської області розміщені майже 1 400 споруд, які призначені для захисту населення у разі надзвичайних ситуацій або воєнних дій. Про це Суспільному розповіла речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.

На Полтавщині розміщені 1 385 протирадіаційних укриттів та сховищ:

409 − у Полтавському районі;

315 − у Миргородському районі;

238 − у Лубенському районі;

138 − у Кременчуцькому районі;

114 − у Кременчуці;

90 − у Полтаві;

35 − у Лубнах;

29 − у Миргороді;

17 − у Горішніх Плавнях.

Адреси захисних споруд на Полтавщині розміщені знайти на карті Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

фото: УНІАН Підвал будинку

Як розповіла Світлана Рибалко, загалом є чотири види захисних споруд:

Сховище − споруда для захисту людей, в якій протягом певного часу створюють умови, що виключають вплив небезпечних факторів через надзвичайну ситуацію, воєнні (бойові) дії та терористичні акти;

Протирадіаційне укриття − споруда для захисту, в якій створюють умови, що виключають вплив іонізуючого опромінення у разі радіоактивного забруднення;

споруда для захисту, в якій створюють умови, що виключають вплив іонізуючого опромінення у разі радіоактивного забруднення; Споруда подвійного призначення − це наземна або підземна споруда для захисту населення, спроєктована для основного призначення та як споруда цивільного захисту;

Найпростіше укриття – цокольні або підвальні приміщення багатоквартирних і приватних житлових будинків, адміністративних, виробничих і господарських будівель і споруд, а також підземні паркінги.

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