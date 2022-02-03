Захисні споруди на Полтавщині: де вони розташовані

На Полтавщині існує понад 1 300 сховищ у яких люди можуть сховатися у випадку надзвичайної ситуації. Із них 90 розташовані у Полтаві, розповіла Суспільному речниця рятувальників області Світлана Рибалко. Вони побудовані на територіях підприємств, додав виконувач обов’язків начальника обласного управління з питань цивільного захисту Віктор Стеблянко.

Біля дитячої лікарні у Полтаві розташоване спеціальне сховище. У разі надзвичайної ситуації одночасно можуть перебувати сотня людей – це медики та пацієнти, каже Віта Шелестенко.

Фото: Суспільне Полтава Дитяча лікарня у Полтаві

"У приміщенні захисної споруди є мініопераційна, киснем забезпечене приміщення. Сан кімната є, буфет є, є своя електрощитова. Площа приміщення – 485 квадратних метрів", —каже інженерка з охорони праці дитячої лікарні Полтави

Сховище побудували близько 30 років тому. За станом приміщення та комунікацій стежать працівники установи.

Фото: Суспільне Полтава Приміщення захисної споруди у Полтаві

"Щорічно спеціальними комісіями Полтавської міської ради перевіряється робота цієї захисної споруди. Медичні працівники навчені у разі виникнення надзвичайних ситуацій, як проводити евакуацію пацієнтів наших і працівників", — говорить інженерка з охорони праці дитячої лікарні Полтави.

Фото: Суспільне Полтава Захисна споруда у Полтаві

"Для населення передбачено укриття у найпростіших укриттях – це підвали звичайних будинків. Тобто подивіться підвал вашого будинку – не захаращений, входи, виходи, закриті, не закриті. І перебування у підвалі будинку є найбільш безпечним", — говорить виконувач обов’язків начальника обласного управління з питань цивільного захисту Віктор Стеблянко.

Як себе поводити у разі надзвичайної ситуації знає полтавка Любов Тарасенко.

"Сховища є на 100, на 1 000 людей. При заводах, при фабриках, при культурних закладах. У житлових будинках багатоповерхових теж є підвали. Зберігати спокій і заспокоювати інших", — говорить полтавка Любов Тарасенко.

Фото: Суспільне Полтава Оле зі сховищ у Полтаві

За словами Віктора Стеблянка, у разі, якщо про надзвичайну ситуацію людина дізналася, перебуваючи надворі, не варто бігти до приміщення, де є укриття. Натомість необхідно спуститися до найближчого підвалу, підземного переходу чи іншого заглиблення.

Про надзвичайну ситуацію населення сповіщають сиреною, каже Віктор Стеблянко.

"Почувши сигнал «Увага всім!», треба включити засоби місцевої інформації і саме там на телебаченні, або по радіо, ви почуєте що трапилось, де трапилось, і що вам робити", — додав Стеблянко.