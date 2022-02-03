Захисні споруди на Полтавщині: де вони розташовані

На Полтавщині існує понад 1 300 сховищ у яких люди можуть сховатися у випадку надзвичайної ситуації. Із них 90 розташовані у Полтаві, розповіла Суспільному речниця рятувальників області Світлана Рибалко. Вони побудовані на територіях підприємств, додав виконувач обов’язків начальника обласного управління з питань цивільного захисту Віктор Стеблянко.
Біля дитячої лікарні у Полтаві розташоване спеціальне сховище. У разі надзвичайної ситуації одночасно можуть перебувати сотня людей – це медики та пацієнти, каже Віта Шелестенко.
"У приміщенні захисної споруди є мініопераційна, киснем забезпечене приміщення. Сан кімната є, буфет є, є своя електрощитова. Площа приміщення – 485 квадратних метрів", —каже інженерка з охорони праці дитячої лікарні Полтави
Сховище побудували близько 30 років тому. За станом приміщення та комунікацій стежать працівники установи.
"Щорічно спеціальними комісіями Полтавської міської ради перевіряється робота цієї захисної споруди. Медичні працівники навчені у разі виникнення надзвичайних ситуацій, як проводити евакуацію пацієнтів наших і працівників", — говорить інженерка з охорони праці дитячої лікарні Полтави.
"Для населення передбачено укриття у найпростіших укриттях – це підвали звичайних будинків. Тобто подивіться підвал вашого будинку – не захаращений, входи, виходи, закриті, не закриті. І перебування у підвалі будинку є найбільш безпечним", — говорить виконувач обов’язків начальника обласного управління з питань цивільного захисту Віктор Стеблянко.
Як себе поводити у разі надзвичайної ситуації знає полтавка Любов Тарасенко.
"Сховища є на 100, на 1 000 людей. При заводах, при фабриках, при культурних закладах. У житлових будинках багатоповерхових теж є підвали. Зберігати спокій і заспокоювати інших", — говорить полтавка Любов Тарасенко.
За словами Віктора Стеблянка, у разі, якщо про надзвичайну ситуацію людина дізналася, перебуваючи надворі, не варто бігти до приміщення, де є укриття. Натомість необхідно спуститися до найближчого підвалу, підземного переходу чи іншого заглиблення.
Про надзвичайну ситуацію населення сповіщають сиреною, каже Віктор Стеблянко.
"Почувши сигнал «Увага всім!», треба включити засоби місцевої інформації і саме там на телебаченні, або по радіо, ви почуєте що трапилось, де трапилось, і що вам робити", — додав Стеблянко.