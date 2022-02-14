На Полтавщині мають спрямувати гроші на забезпечення батальйонів тероборони

У громадах на Полтавщині мають спрямувати гроші на забезпечення територіальної оборони. Для цього місцевим радам потрібно скликати позачергові сесії. Про це під час апаратної наради сказав тимчасово виконувач обов’язків голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін.

За його словами, 15 лютого у всіх громадах області мають скликати позачергові сесії, під час яких спрямують гроші на територіальну оборону регіону. Профінансувати мають проведення ремонтів приміщень та закупівлі обладнання, зокрема, комп’ютерів.

Як зазначив речник Полтавської ОДА Максим Ковальов, нині в області є одна бригада тероборони, а це п’ять батальйонів. Розташовані вони у всіх чотирьох районах Полтавщини та в обласному центрі.

У мирний час представники територіальної оборони – військові, які уклали контракт, – дислокуються у містах, розповів Максим Ковальов. Під час особливого (воєнного) часу– це резервісти,які укладають контракт зі Збройними силами України. Їх збирають кілька разів на рік на навчання. У мирний час вони працюють на своїх роботах, додав речник.

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