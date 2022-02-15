З четвертого березня в Пекіні розпочнуться паралімпійські ігри. У складі збірної України виступатиме миколаївський спортсмен Максим Яровий.

Про це в ефірі Українського радіо: Миколаїв розповіла начальниця Миколаївського регіонального центру з фізичної культури й спорту людей з інвалідністю "Інваспорт" Тетяна Жуковська.

За словами Тетяни Жуковської, потрапити на зимові паралімпійські ігри досить складно.

"Ще бувши в 9 класі Максим Яровий вперше потрапив на екскурсію до нас в "Інваспорт". Уже тоді йому запропонували реабілітацію в центрі, потім він поїхав на реабілітаційні збори. Йому пропонували різні види спорту, але він для себе вибрав зимові. Хоча у Миколаєві немає умов для розвитку цих видів спорту (біатлон, лижі), Максим весь час перебуває на зборах, зокрема у Львівській області, або за кордоном", — розповіла Тетяна Жуковська.

Фото: Максим Яровий Максим Яровий

За словами Тетяни Жуковської, у Миколаєві відреагували на перемогу Максима Ярового на минулій паралімпіаді у 2018 році та виділили гроші на придбання власного житла. Спортсмен отримав квартиру в мікрорайоні Намив, де мешкає на даний час.

"Максим хворів певний час, то в нього була травма руки, то ноги, то він застудився, але вже на початку лютого 2022 року Максим на етапі Кубку світу завоював золоту медаль. Ми були щасливі, що це сталося", — каже Тетяна Жуковська.

У лютому 2022 року Максим Яровий перебуває в Італії в місті Пассо де Лавацца на навчально-тренувальних зборах.

Зі слів Тетяни Жуковської, на початку березня спортсмен повернеться в Україну, щоб взяти участь в Чемпіонаті України з лижних перегонів та біатлону, що відбуватимуться в селі Яворів на Львівщині.

Що відомо

11 березня, на другий день Паралімпійських ігор 2018 року у південнокорейському Пхьончані, збірна України здобула золоту медаль. У лижних перегонах на 15 кілометрів серед чоловіків переміг Максим Яровий.

За словами начальниці управління з питань фізичної культури і спорту Ірини Бондаренко, згідно з Програмою розвитку спорту в Миколаєві на 2022-2025 роки, упродовж чотирьох років у Миколаєві відкриватимуть відділення для занять спорту. Планують, що в цих спортивних секціях займатимуться чотири відсотки, від загальної кількості, людей з інвалідністю.

Станом на 01.01.2022 Миколаївський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" відвідують 136 людей з інвалідністю. Окрім того, 210 дітей займаються в Миколаївській дитячо-юнацькій спортивній школі для людей з інвалідністю.

Центр з фізичної культури "Інваспорт" пропонує такі види занять: плавання, легка атлетика, теніс, вільна боротьба, дзюдо, паверліфтинг, спортивні танці на візках, фехтування на візках, футбол, лижні перегони, тхеквондо.

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