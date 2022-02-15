За добу, 14 лютого, на Дніпропетровщині підтвердили 2446 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.
В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 10 людей. Ще 867 жителів області одужали.
Загалом на Дніпропетровщині – 284 714 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 241 314 мешканців області. Померли 9 289 людей.
Що відомо
- Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.
- Ситуація з коронавірусом стабілізується, відбувається зменшення показників нових випадків хвороби - заявив міністр охорони здоров`я Віктор Ляшко під час брифінгу 14 лютого.
- Міністерство охорони здоров'я розподілило у регіони 60 тисяч курсів препарату для лікування COVID-19 "Молнупіравір".
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