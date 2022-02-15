У Кіровоградській області за добу підтвердили 432 випадки COVID-19, одужали 225 людей, від ускладнень померли четверо. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

10 у Голованівському районі, з них 1 дитина; (2 у Голованівській громаді, 2 у Вільшанській громаді, з них однорічна дитина, 5 у Новоархангельській громаді та 1 у Підвисоцькій);

315 у Кропивницькому районі, з них 18 дітей (у Знам’янській громаді захворіли 47 дорослих та 4 дітей віком 5, 13, 15, 15 років; 1 у Катеринівській; 3 у Бобринецькій; у Суботцівській громаді COVID діагностували у шестимісячної дитини; 193 у Кропивницькій громаді, з 5 дітей двоє віком 8 місяців, 1, 2 та 4 роки; 2 у Великосеверинівській громаді; 3 у Гурівській громаді; 5 у Дмитрівській громаді, з них одна дитина віком 13 років; 3 у Первозванівській, по 2 у Соколівській та Аджамській територіях; 6 в Новгородківській, 32 у Долинській громаді, з них 2 дитини віком 6 місяців та 11 років; 1 у Кетрисанівській громаді; 14 у Компаніївській з них 5 дітей віком 8 місяців, 10, 13, 15, 17 років);

них 18 дітей (у Знам’янській громаді захворіли 47 дорослих та 4 дітей віком 5, 13, 15, 15 років; 1 у Катеринівській; 3 у Бобринецькій; у Суботцівській громаді COVID діагностували у шестимісячної дитини; 193 у Кропивницькій громаді, з 5 дітей двоє віком 8 місяців, 1, 2 та 4 роки; 2 у Великосеверинівській громаді; 3 у Гурівській громаді; 5 у Дмитрівській громаді, з них одна дитина віком 13 років; 3 у Первозванівській, по 2 у Соколівській та Аджамській територіях; 6 в Новгородківській, 32 у Долинській громаді, з них 2 дитини віком 6 місяців та 11 років; 1 у Кетрисанівській громаді; 14 у Компаніївській з них 5 дітей віком 8 місяців, 10, 13, 15, 17 років); 9 в Новоукраїнському районі – 6 у Добровеличківській громаді, 1 у Ганнівській громаді, по 1 в Новомиргородській та Смолінській громадах;

98 в Олександрійському районі, з них у 10 дітей; (2 у Попельнастівській, 5 у Петрівській громадах, 31 в Олександрійській громаді, з них 5 дітей віком 1, 6, 8, 16, 17 років; 8 у Приютівській, 3 в Новопразькій, з них одна дитина віком 12 років; 40 у Світловодській громаді, з них 3 дитини віком 2, 11, 15 років; 9 в Онуфріївськй громаді, з них одна дитина віком 15 років);

Одужали від коронавірусу:

7 жителів Голованівського району (2 з Вільшанської громаді та 5 з Гайворонської);

102 жителі Кропивницького району (70 з Кропивницької громади; по 1 з Первозванівської, Соколівської та Долинської території; 9 з Новгородківської та 20 з Компаніївської громад);

61 житель Новоукраїнського району (3 з Добровеличківської громади; 21 з Новомиргородської та 37 зі Смолінської територій;

55 жителів Олександрійського району (45 з Олександрійської громади; 1 з Світловодської та 9 з Онуфріївської громад);

Хто помер:

54-річний чоловік та 75-річна жінка з Кропивницької громади;

53-річний чоловік з Дмитрівської громади;

68-річна жінка з Новомиргородської громади.

Що відомо

З початку пандемії у Кіровоградській області підтвердили 41282 випадки COVID-19, одужали 33413 людей, від ускладнень померли 1703 жителі регіону.

В Україні зафіксовано майже 30 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус

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