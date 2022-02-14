У Верховній раді у вівторок, 15 лютого, депутати планують провести голосування щодо ініціативи дозволити народним депутатам, які перебувають на лікарняному через коронавірус, голосувати віддалено різнокольоровими картками за допомогою відеозв’ язку. Про це за підсумками засідання фракції “Слуга Народу” передає кореспондентка Суспільного.

За словами голови депутатської фракції “Слуги Народу” Давида Арахамії, таке голосування онлайн дозволить депутатам, які легко хворіють на коронавірус і добре почуваються, не відриватися від законотворчого процесу.

“У нас є хвилі ковіду. Є люди, які нормально почуваються, але в них COVID-19. Вони можуть голосувати за важливі закони, якщо ми впровадимо цей механізм”, — сказав Арахамія.

Як пояснила Суспільному депутатка від “Слуги Народу” Ольга Василевська-Смаглюк, людина, яка має ковідний лікарняний, під'єднується онлайн і в період, коли всі голосують, піднімає одну з трьох різнокольорових карток онлайн.

“Три картки відповідного кольору. Депутати будуть піднімати — і буде рахувати лічильна комісія. Це представники апарату, які сидять біля входу і займаються перевіркою системи “Рада”, — пояснила народна обраниця.

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