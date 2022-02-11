Наступного тижня Верховна рада працюватиме у пленарному режимі. Порядок денний засідань оприлюднено на сайті парламенту.

Так, у вівторок депутати спробують ухвалити проєкт постанови про порядок денний сьомої сесії Верховної ради дев'ятого скликання.

Серед запланованих на розгляд законопроєктів — бюджетні №5719 й №5090, а також документи про територіальну оборону №6486 та №6521.

На середу заплановані, зокрема, розгляд проєкту закону №4664 про територіальний устрій України, а також низка ратифікацій.

У четвер депутати можуть розглянути, зокрема, законопроєкти №4210 про вдосконалення оборонного планування, №6508 про карантин, №7038 про підвищення ренти на видобуток газу.

У п'ятницю парламентарі планують розглянути, зокрема, проєкти законів №2713-д про оподаткування ігорного бізнесу, №3415 про депутатські правки до законодавчих документів, №4533 про конституційну процедуру, №6395 про бюджетні зміни для економічного паспорта, №2683 про накопичувальну пенсійну систему.

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