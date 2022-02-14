Слова українського посла у Великій Британії Вадима Пристайка про перспективи членства України в Північноатлантичному Альянсі були вирвані з контексту і не означають зміну офіційної позиції Києва.

Про це в коментарі Суспільному розповів директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик.

"Було насичене, інтенсивне інтерв'ю Вадима Пристайка, і кореспондент весь час тиснув на нього, вимагаючи підтвердити, що за певних умов, критичних для існування нашої держави, Україна буде готова відмовитися від курсу до членства в НАТО. І була така, можна сказати, обмовка, але він усе ж такого не казав і пояснював у подальших інтерв'ю свою позицію, що він цього не мав на увазі і що Україна не змінює свій курс", — зауважив експерт.

На думку Дубовика, йдеться радше про обмовку чи неправильну інтерпретацію слів, яку медіа подали як сенсацію. Але насправді курс України на членство в НАТО закріплений Конституцією і не може бути змінений.

"Але треба мати на увазі й те, що найближчим часом нам це членство (у НАТО — ред.) не світить. Навіть президент Зеленський на нещодавній пресконференції так і казав, звертаючись до західних країн: "Скажіть нам чесно, чи ми будемо в НАТО чи ні? Коли саме?" Тому що це незручне становище: з одного боку, нам пообіцяли разом із Грузією, що ми будемо колись членами НАТО, з іншого боку, ніхто не каже, коли", — говорить політолог.

Він додає, що обговорення обставин членства України в НАТО загалом можливе, але відмови від євроатлантичного курсу Києва не буде.

"НАТО також не хоче відмовлятись від свого принципу "відкритих дверей", Росія тисне, щоб все ж таки була певна заява і не просто заява, а певний правовий документ, який ґрунтував, що Україна не буде вступати в НАТО. Звісно, ані НАТО, ані Україна не готові цього робити, але якийсь вихід треба шукати з цієї ситуації", — зазначив Дубовик.

Що відомо

Колишній міністр закордонних справ та нинішній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю BBC заявив, що Україна може відмовитися від намірів вступу у Північноатлантичний альянс, якщо це допоможе запобігти війні з Росією. У МЗС України заявили, що слова дипломата "вирвані з контексту".

Речник президента Сергій Никифоров заявив Суспільному, що "треба зрозуміти, що Пристайко мав на увазі під своїми словами, тоді ми зрозуміємо, чи зможемо погоджуватися": "НАТО та ЄС є безумовними пріоритетами України Це закарбовано в Конституції України. Цей курс вже закріплений в Конституції, тому ніяких поступок бути не може".

Пізніше Пристайко прокоментував свою заяву і зазначив, що виникло непорозуміння: "Я сказав йому (журналісту — ред.), що ми не є членом НАТО наразі. І для того аби уникнути війни, ми готові до поступок. І це те, що ми робимо вже під час перемовин з росіянами. Але це не стосується НАТО, яке прописане в Конституції".

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