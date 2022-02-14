Лариса Криворучко — адвокатка депутата від "Слуги Народу" Сергія Кузьміних, якого підозрюють у отриманні понад пів мільйона гривень хабаря, заявила відвід слідчому судді Вищого антикорупційного суду Олегу Ткаченку, який обирає запобіжний захід.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Тамара Метерчук із зали суду.

Адвокатка Кузьміних заявила відвід судді після того, як той почав досліджувати матеріали справи попри її заперечення. Заяву Криворучко підтримав Кузьміних, тоді як прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Корзун виступив проти.

Зрештою Ткаченко оголосив перерву в судовому засіданні до 17:00 і передання справи на авторозподіл для вирішення питання про відвід судді. За словами прокурора Корзуна, шансів, що запобіжний захід Кузьміних оберуть до кінця 14 лютого, мало.

Що відомо

28 січня під час спільної операції НАБУ, САП та Офіс генерального прокурора затримали одного з чинних народних депутатів під час отримання 558 тисяч гривень хабаря. Повідомляється, що народний депутат сприяв укладенню контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

За повідомленням голови фракції "Слуга Народу" Давіда Арахамії, затриманим депутатом виявився Сергій Кузьміних, член фракції "Слуга Народу", обраний до парламенту за округом №67 (Житомирська область).

31 січня генеральна прокурорка Україні Ірина Венедиктова повідомила, що підписала підозру народному депутату. 1 лютого стало відомо, що Кузьміних проігнорував три повістки та не з'явився на допит до НАБУ. 3 лютого його оголосили в розшук.

2 лютого стало відомо, що народний депутат Кузьміних направив листа голові фракції "Слуга Народу" Давіду Арахамії з проханням тимчасово виключити його зі складу фракції з можливістю повернутися, якщо буде доведено його невинуватість.

7 лютого Кузьмін разом із адвокаткою прийшли до НАБУ, де депутата і затримали для обрання запобіжного заходу. Прокуратура просить взяти його під вартою на два місяці з альтернативою в 49 620 гривень застави. На засіданні 11 лютого обрання запобіжного заходу Кузьміних перенесли.

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