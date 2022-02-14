Естонія не евакуюватиме дипломатів з України попри ситуацію на кордоні з РФ

Уряд Естонії вирішив не евакуювати з України співробітників дипломатичних установ та не виводити військових інструкторів попри загрозу вторгнення Росії.

Як повідомляє ERR, таке рішення члени естонського уряду ухвалили на екстреному засіданні 14 лютого.

"Хоча ситуація в Україні напружена, посольство Естонії в Києві обов'язково продовжить роботу і зможе запропонувати естонцям допомогу у виїзді з України, але важливо наголосити, що якщо ситуація ускладнюватиметься, надання необхідної допомоги може бути суттєво утруднене з незалежних від нас причин", — сказала міністерка закордонних справ країни Ева-Марія Лійметс.

При цьому вона додала, що громадянам Естонії, які перебувають в Україні, важливо чітко дивитися на свої плани поїздок та спланувати шляхи виїзду з країни.

Окрім того, міністр оборони Калле Лаанет заявив, що Естонія залишить в Україні своїх військових інструкторів.

"Естонія уважно стежить за розвитком подій із союзниками, і підтримка союзниками нашого регіону залишається твердою", — зазначив він.

Що відомо

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

Військова допомога Україні на тлі загрози з боку Росії. Які країни допомагають озброюватися

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу