Естонія не евакуюватиме дипломатів з України попри ситуацію на кордоні з РФ

Уряд Естонії вирішив не евакуювати з України співробітників дипломатичних установ та не виводити військових інструкторів попри загрозу вторгнення Росії.
Як повідомляє ERR, таке рішення члени естонського уряду ухвалили на екстреному засіданні 14 лютого.
"Хоча ситуація в Україні напружена, посольство Естонії в Києві обов'язково продовжить роботу і зможе запропонувати естонцям допомогу у виїзді з України, але важливо наголосити, що якщо ситуація ускладнюватиметься, надання необхідної допомоги може бути суттєво утруднене з незалежних від нас причин", — сказала міністерка закордонних справ країни Ева-Марія Лійметс.
При цьому вона додала, що громадянам Естонії, які перебувають в Україні, важливо чітко дивитися на свої плани поїздок та спланувати шляхи виїзду з країни.
Окрім того, міністр оборони Калле Лаанет заявив, що Естонія залишить в Україні своїх військових інструкторів.
"Естонія уважно стежить за розвитком подій із союзниками, і підтримка союзниками нашого регіону залишається твердою", — зазначив він.
Що відомо
- 12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.
- У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
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