В Кіровоградській області зареєстрували 258 нових випадків СOVID-19, одужали 11, померли п'ятеро. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

Нові випадки зареєстрували:

Голованівський район – 10 (Голованівська громада – 1; Вільшанська громада – 7; Побузька громада – 2);

– 10 (Голованівська громада – 1; Вільшанська громада – 7; Побузька громада – 2); Кропивницький район – 112, з них дітей – 6 (Кропивницька громада – 86, одна дитина віком 17 років; Олександрівська громада – 6; Первозванівська громада – 7, 4 дитини віком 12, 13 та 14 років; Аджамська громада – 2, одна дитина віком 14 років; Новгородківська громада – 6; Долинська громада – 5);

– 112, з них дітей – 6 (Кропивницька громада – 86, одна дитина віком 17 років; Олександрівська громада – 6; Первозванівська громада – 7, 4 дитини віком 12, 13 та 14 років; Аджамська громада – 2, одна дитина віком 14 років; Новгородківська громада – 6; Долинська громада – 5); Новоукраїнський район – 118, з них дітей – 8 (Добровеличківська громада – 19, 2 дитини віком 9 та 14 років; Смолінська громада – 11, 2 дитини віком 6 та 6 років; Марянівська громада – 1; Новоукраїнська громада – 17; Рівнянська громада – 4; Помічнянська громада – 18, одна дитина віком 12 років ; Глодоська громада – 1; Піщанобрідська громада – 2, 2 дитини віком 5 та 17 років; Маловисківська громада – 41, одна дитина віком 11 років; Злинська громада – 4);

– 118, з них дітей – 8 (Добровеличківська громада – 19, 2 дитини віком 9 та 14 років; Смолінська громада – 11, 2 дитини віком 6 та 6 років; Марянівська громада – 1; Новоукраїнська громада – 17; Рівнянська громада – 4; Помічнянська громада – 18, одна дитина віком 12 років ; Глодоська громада – 1; Піщанобрідська громада – 2, 2 дитини віком 5 та 17 років; Маловисківська громада – 41, одна дитина віком 11 років; Злинська громада – 4); Олександрійський район – 18, з них дітей – 1 (Петрівська громада – 1, дитина віком 12 років; Олександрійська громада – 15; Світловодська громада – 2);

Одужали:

Кропивницький район – 4 (Кропивницька громада);

– 4 (Кропивницька громада); Новоукраїнський район – 7 (Добровеличківська громада – 4; Новомиргородська громада – 1; Смолінська громада – 1; Піщанобрідська громада – 1);

Померли:

дві жінки віком 76 та 92 роки з Кропивницької громади Кропивницького району;

84-річна жінка та 76-річний чоловік з Олександрівської громади Кропивницького району;

76-річна жінка з Мар’янівської громади Новоукраїнського району.

Всього за період карантину в області зареєстрували 40850 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, одужали 33188, померли – 1699.

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